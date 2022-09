Dichiara: “Haré lo posible para que Uset pierda en la próxima elección”

El legislador Alejandro Dichiara mantuvo un fuerte cruce con Mariano Uset, abordando diferentes temáticas vinculados con una serie de críticas que lanzó el intendente de Coronel Rosales, en especial, hacia el gobierno bonaerense.

“A los deportistas de Monte Hermoso que viajan a los Torneos Bonaerenses les va a alcanzar el dinero para el alojamiento y la comida, también podemos colaborar desde las arcas municipales para que estén en un buen lugar”, resumió Dichiara, a raíz de la queja del jefe comunal puntaltense que se enojó por los fondos que no envió la Provincia.

Y agregó que “lo que me da mucha bronca es cuando el pato le tira a la escopeta, ellos llevaron a la peor debacle económica de la historia del país y nos quieren enseñar cómo gobernar. La Ley del Boleto Estudiantil se votó en 2015 y el gobierno de Vidal nunca cumplió, anunciándose con Gay y Uset a su lado. Estamos enmendando un horror cometido por ellos”.

“Mariano Uset votó en contra del boleto estudiantil gratuito en Coronel Rosales cuando fue concejal, cuando el impacto económico es muy notorio. Indudablemente lo que quieren hacer es política, cuando dicen que gobierna Cristina en lugar de Alberto Fernández, lo hacen para tapar el desastre económico. El de la línea 319 es un tema complejo y hace falta una buena gestión para trabajarlo”, sostuvo en otro tramo de la entrevista radial.

Luego, Dichiara salió al cruce de otra apreciación del Intendente rosaleño: “Respecto al adoctrinamiento, no podemos entrar en ese chiquitaje, los chicos no van a ir hacia donde un profesor los orienta. Obvio que está mal, pero me parece una chicana más para estigmatizar despectivamente a La Cámpora y el kirchnerismo. La única chicana que les queda es esa porque fueron y son horribles gobernando”.

“La ordenanza del boleto estudiantil, Uset y Abigail Gómez lo votó en contra. Le dio la espalda porque era vecinalista y se pasó al radicalismo. Sabía que ganaba, por eso no quería pagar ese costo. La línea 319 es de media distancia y nunca va a tener SUBE, debería ser fragmentada”, exclamó a viva voz.

¨Por último, el montermoseño disparó con munición gruesa: “Le pido a Uset que trate de gestionar, con chicanas no suma nada. El gobierno provincial no discrimina a Coronel Rosales, fijate la coparticipación. Con ese dinero tienen que hacer las cosas bien, con solo entrar a la localidad te das cuenta de cómo está Punta Alta. Haré todos los esfuerzos para que la localidad tenga el Intendente que se merece, como lo fue en su momento Izarra. Haré lo imposible para que Uset pierda”.