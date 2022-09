Los desechos cloacales le tapan la casa: “El olor no nos deja respirar”

Mónica vive sobre calle Río Atuel al 1200 y está pasando un momento muy complicado. Producto de un desborde cloacal tiene la casa cubierta de un olor insoportable. Y ya no da más: “No podemos respirar”, asegura.

“Desde el domingo al mediodía estamos llamando a ABSA y no viene nadie. Llueve un poquito, me dicen que van a pasar y no lo hacen. Estamos hace dos noches sin dormir, no podemos hacer nada, tuvimos que irnos a la casa de mi hijo a bañarnos”, comentó la mujer, indignada, en diálogo con el móvil de La Brújula 24.

Y agregó: “Vienen a la esquina, o se ponen a tomar mate a mitad de cuadra y se van, eso es lo único que hacen los de ABSA. Yo no tengo nada tapado adentro de mi casa, porque eso ya lo revisaron, pero hará 7 u 8 años que empezó a pasarnos esto”.

“Ayer nos fuimos un rato a lo de mi hijo, pero volvimos porque nos daba miedo de que nos roben. Tengo ya la nariz tapada por el olor, adentro de mi casa me pongo el barbijo”, apuntó.