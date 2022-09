“Manu Ginóbili es el San Martín del deporte argentino”

Dos conocedores de la carrera de Manu Ginóbili coincidieron en que el ex basquetbolista bahiense llegó a la más alto de su carrera deportiva con su ingreso al Salón de la Fama el pasado sábado.

Pablo Coleffi, quien fue entrenador de Manu en la escuelita señaló que “los bahienses no tomamos dimensión de lo que hizo este muchacho. En San Antonio es un ídolo máximo y en Bahía todavía no hemos llegado a reconocer la magnitud de lo que hizo”.

En el programa La Brújula TV, Coleffi destacó que “Manu, además es impoluto: buen padre, buen amigo, siempre estuvo en la selección, cuando va al club es uno más, se pone la capucha y ve los partidos de U13”.

El entrenador, quien además conoce a la familia de Manu, lo calificó como “el San Martín de del deporte Argentino”.

Por su parte, el periodista Juan Carlos Meschini que “el basquetbolista ya fue, queda el ser humano, el ciudadano y realmente no se le conoce un desliz en nada y esa manifestación que hizo hacia su familia (en la ceremonia del Salón de la Fama), es lo que es Manu, un deportista que no puede pasar desapercibido, tiene que tener un respaldo familiar muy grande, creo que todos en su familia fueron fundamentales en su estabilidad emocional y en el retiro, porque no es fácil retirarse”.

Agregó que cuando Manu “empezó su carrera antes de la NBA uno decía veremos dónde estará el techo. En la NBA sale campeón en el primer año, luego los Juegos Olímpicos. Después un anillo y otro anillo hasta llegar a cuatro. Después de esto no hay nada más, porque está en el hall de la fama”.

“No sé cuántos años van a pasar para que otro argentino esté allí, porque es para siempre”, concluyó.