Verstappen ganó en un deslucido final con auto de seguridad: llegó a 5 triunfos en fila

Max Verstappen ha ‘repetido’ la jugada de Spa-Francorchamps y se ha llevado la victoria en el GP de Italia F1 2022 pese a salir desde la séptima posición. El neerlandés ha ganado en Monza, casa de Ferrari, y ha metido el dedo en una llaga que cada vez es más grande. Por otro lado, Carlos Sainz ha cuajado una gran remontada para finalizar cuarto y Fernando Alonso ha tenido que abandonar por avería mecánica.

A fifth straight win for Max Verstappen 🏆🏆🏆🏆🏆 #ItalianGP #F1 pic.twitter.com/AYpykOMnUR

La Pole de ayer parecía otorgar a los ‘tifosi’ un rayo de luz, pero Max Verstappen y Red Bull han vuelto a oscurecer el garaje de Ferrari. El neerlandés no ha tardado en colocarse a la altura del F1-75 de Leclerc y, con un ritmo impresionante y una estrategia acertada por parte del equipo, ha gestionado su carrera con maestría para conseguir su 31ª victoria en la Fórmula 1, con la que iguala a Nigel Mansell.

Charles Leclerc y George Russell han completado el podio, pero hay que destacar la remontada que ha cuajado Carlos Sainz: desde la decimoctava posición en la salida hasta la cuarta con un ritmo muy alto y una infinidad de adelantamientos. Por su parte, Lewis Hamilton y Sergio Pérez también han remontado, aunque han tenido que conformarse con el quinto y el sexto lugar respectivamente.

En cuanto al grupo medio, Lando Norris ha sido el ‘mejor del resto’ en esta ocasión y ha amarrado la séptima plaza, por delante de Pierre Gasly y de un Nyck de Vries que ha aguantado los ataques de Guanyu Zhou durante buena parte de la carrera para lograr dos puntos en su debut. Fernando Alonso, en una carrera que apuntaba hacia la octava posición, ha tenido que abandonar por un problema en su Alpine.

P9 and points on debut 🙌



A day @nyckdevries will remember forever! #ItalianGP #F1 pic.twitter.com/cpbssS6n8b