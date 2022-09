Hugo Kern: “Estamos viendo un incremento notable de la violencia”

Hugo Kern, responsable del área de Salud Mental y Adicciones de la comuna, fue consultado por La Brújula 24 acerca de la espiral de violencia a la que asistimos como sociedad.

“Estamos saliendo de una pandemia que tuvo tantas consecuencias que recién ahora estamos empezando a observar, en un momento de una crisis institucional importantísima. Al nivel de lo que nosotros trabajamos respecto de la salud mental de esa construcción colectiva que busca tener una mirada más inclusiva, estamos viendo un incremento notable de la violencia, de la intemperancia, de la intolerancia, acciones que son preocupantes y que a nivel país implican reacciones que nos llaman la atención”, expresó el profesional al programa “Hoy también”.

“La ira es la puesta en acción del odio como emoción. Nosotros tenemos una forma de relacionarnos con la realidad que es ambivalente. Por eso la gente más cercana es la que más nos ‘saca’. Aquellas personas con el vínculo más profundo son las que más nos hacen desequilibrar, pero acá lo importante es que los comportamientos impulsivos y criminales, inclusive, pueden ser por la misma sociedad incentivados o contenidos”, dijo.

Kern agregó que en ese contexto “se genera un consenso de que la reacción va por ese lado y eso genera una tendencia a que esto, en vez de inhibirse, se manifieste. Eso no significa que las personas no tengan responsabilidad individual. Para eso está la Justicia. La autoría de un hecho delictivo es un concepto que hay que deslindar ni dejar de lado, pero hay que interpretar que no es casualidad lo que pasa. Debemos estar atentos a que la violencia que se manifiesta de manera creciente, tiene que ser vista como un problema y no naturalizarse”.

Por su parte, el psicólogo Carlos Graiño, aseguró que “hay que aprender de la historia, es decir, de no repetir, eso sí tenemos la posibilidad. Desde el punto de vista psicológico es el mensaje. Como seres humanos tenemos la posibilidad de cambiar la historia”.

“Ir al pasado para que no se repita en el presente. Esa es la gran apuesta de (Sigmund) Freud cuando intenta por todos los medios evitar la Segunda Guerra Mundial. Él explica cómo una masa que se fanatiza es capaz de cualquier cosa”, expresó.