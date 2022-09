La estafaron con una compra con la tarjeta y el banco le exige pagar mientras investiga

La alarma del Banco Nación se activó cuando unos desconocidos hicieron una compra para pagar un monto grande en cuotas con la tarjeta de crédito de Paula Herrera, una vecina bahiense, quien supo de la alerta al comunicarse con la entidad financiera para hacer el reclamo, pues aunque notaron el gasto inusual nunca la contactaron. Ahora, le exigen hacer los pagos mientras transcurre la investigación que comenzó en abril.

“Se agotan las instancias, pero mientras lo investigan yo lo tengo que pagar”, dijo en el programa Nunca es Tarde. “Tenía bastante esperanza con la OMIC, pero me dijeron que ya no pueden hacer nada y que yo tengo que hacer mi reclamo por vía judicial de forma personalizada con respecto al banco”, agregó.

Herrera señaló que tanto en el Banco Nación como en la OMIC ha recibido una buena atención, pero ninguno de los dos ha logrado dar con una solución para una compra que no hizo.

Ella no recuerda haber perdido de vista su tarjeta en algún restaurante o tienda, a lo que se agrega el hecho de que no la usa con mucha frecuencia.

“El detalle (de la compra que ella no hizo) dice servicio de reparto y me puso 12 cuotas de 12 mil pesos, son alrededor de 90 mil pesos. Las cuotas se me sumaron y se me suman los intereses”, expuso.

“Lo más lógico y sensato sería que mientras lo investigan a uno no le cobraran. Si yo decido pagarlo para que no me genere intereses, para no entrar en el veraz, mirá si me lo devuelven, y el valor no es el mismo”, concluyó Herrera.