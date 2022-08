Mirá el prontuario del peligroso delincuente detenido en la ciudad

Kevin Parson era, hasta que esta tarde fue capturado en Bahía Blanca, el ladrón más buscado en la comarca de Viedma y Patagones desde que se fugó el jueves 25 de agosto de la cárcel que tiene sede en la capital rionegrina tras golpear a un guardia y huir con otro sujeto en una moto.

Según publicó un medio de comunicación de aquella zona del país, Parson hizo todo lo contrario a lo que otros fugados hacen: se quedó en la Comarca y cometió otros robos para sumar a su abultado prontuario.

El caso más violento fue contra la familia del empresario Claudio Nain Pérez, en costanera y calle San Luis de Viedma. En complicidad con un acompañante –portaban un revólver 38 y una pistola 9mm.-, hicieron arrodillar a la esposa y a su hija de 9 años y jugaron a la ruleta rusa con las víctimas. “Le cagaron la vida a mi hija de 9 años”, indicó el padre de familia a este medio.

Uno de los asaltantes se quedó de “campana”, utilizando a Nain Pérez como escudo, mientras que Parson ingresó en la casa con la mujer y la niña y a los gritos exigió la entrega de dinero. El hombre les entregó 100 mil pesos y los malvivientes huyeron.

Buscaron más plata y fueron hasta una cerrajería de la calle Mitre y Boulevard Sussini. Intentaron llevarse la recaudación del día y amenazaron tanto a los dueños como a una clienta ocasional, pero aquí no se esperaron la arriesgada maniobra del cerrajero.

“Yo estaba en la parte trasera de la cerrajería y veo entrar a dos muchachos con los cascos puestos; eso me llamó la atención y, cuando me estoy acercando, veo que atacaron a una señora que estaba como clienta. La golpearon y la tiraron al suelo”, dijo el dueño del local.

“Fui contra uno de ellos y como el otro individuo se me venía encima, agarré una barreta y empecé a golpearlo. Tenía un arma, la alcanzó a sacar, así que tenía que pegarle fuerte para no dejarle levantar el arma. Se tenía que cubrir de los golpes y no la podía agarrar”, agregó el comerciante a Noticias Net.

El damnificado describió el momento de mayor tensión del hecho. “En un momento, el otro le decía ‘tirale, tirale’, pero por suerte no lo dejé levantar el arma. La quería agarrar, pero no lo dejé. Después de eso se fueron”, explicó.

Luego, Parson y su compinche cometieron otro robo y terminaron ingresando en Carmen de Patagones. Pidió un taxi y se hizo llevar hasta Villa Lynch, donde golpeó al chofer y lo obligó a quitar la radio frecuencia del coche. El taxista pudo escapar antes de que le disparara, pero la Policía no lo encontró más.

El jefe de la Departamental de Policía, comisario Gonzalo Bezos, habló con La Brújula 24 sobre el arresto del peligroso ladrón.

“En cuanto a la evasión, aparentemente durante un traslado se logró escapar después de empujar a uno de los guardias. Ese es el dato que puedo brindarles a esta hora”, expresó Bezos.

“Se lo asocia a varios hechos de importancia en el sur de nuestra provincia y en Viedma. Seguramente estará a disposición de las fiscalías bahienses y se resolverá con el correr de las horas el lugar de alojamiento”, agregó.