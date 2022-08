Descartan una devaluación a corto plazo: “Por lo menos no este jueves”

Filtraron un audio del flamante nombrado viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, negando una devaluación. El mensaje se lo habría enviado el funcionario a colegas con el objetivo de brindar tranquilidad y apoyo de otros economistas. Sectores de la oposición adelantaron que harán una denuncia.

En el mismo, que tiene una duración de 2 minutos, se lo escucha decir: “Les aseguro 100% que no va a haber devaluación, por lo menos no este jueves”. Y agrega que “les mando esto que salió de Darío (Epstein, economista) que puede ser que no sea razonable en función de cosas que están apareciendo en Twitter de que el jueves va a haber una devaluación por algo que podría haber pensado yo”.

Rubinstein se refiere a un paper con supuestas propuestas al respecto y que fue difundido por el economista Fernando Marull a través de su cuenta de Twitter, y que generó gran revuelo. Lo cierto es que el hombre que puso Sergio Massa como vice de Economía explicó que “todo lo que puedan imaginar que yo estoy a favor del superávit fiscal, del déficit cero, y de la unificación cambiaria en algún momento del tiempo… si ustedes me dicen yo claramente estoy en esa línea, pero eso no tiene nada que ver con hacer una devaluación inminente”.

En ese sentido pidió a sus colegas que “no se prendan en la ola de todo lo que van a estar escuchando en estos momentos porque se ve que hay una operación que salió por varias partes”. Y luego, para cerrar su mensaje, manifiesta que “si difunden alguna idea en esa dirección me viene bien para desactivar esta bomba que quieren instalar”.

Cabe destacar que Rubinstein se sumará a la misión técnica que viajará a Washington, en la previa de la gira que emprenderá el superministro Massa en Estados Unidos, para atraer inversiones y divisas. Así, viajará a la capital estadounidense “unos días antes” que el ministro, con el jefe de asesores de su equipo, Leonardo Madcur, y el director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Marco Lavagna. También, según se indicó, será parte de la comitiva técnica el secretario de Hacienda, Raúl Rigo.

Este grupo de funcionarios se focalizará en las reuniones técnicas que el Gobierno mantendrá con el staff del Fondo Monetario Internacional (FMI) por el programa vigente con el organismo, antes del encuentro que Massa mantendrá con Kristalina Georgieva, el próximo 12 de septiembre, según la agenda tentativa de Massa en los Estados Unidos, que lo llevará también a Houston.

En Washington, Massa prevé reunirse también con autoridades a nivel regional del Tesoro y de la Casa Blanca, con empresarios e inversores con intereses en el país, con el vicepresidente de Operaciones del Banco Mundial, Axel van Trotsenburg; y con el titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone, entre otros.

Fuente: El Día