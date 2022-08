Verde que te quiero verde

Por Fernando Quiroga – Especial para La Brújula 24 – Miami, Florida, Estados Unidos.

Políticamente correcta (en aras del feminismo creciente), oportuna, inteligente, fundamental en el tejido conectivo del mundo que nos plantea la franquicia de Marvel, She Hulk llegó para quedarse en el ideario popular.

Desde La Brújula 24, te recomendamos que este finde arrancar con este éxito creciente; que ya tiene disponible sus primeros dos capítulos y estrenará uno nuevo cada jueves. Serán en total nueve capítulos de 28 minutos cada uno.

En principio, debo situar a la heroína en el tiempo. En mi caso personal, solo la recuerdo de los comics de los 80 (historietas en el kiosco de la esquina); tal vez algún álbum de figuritas de principios de la década de neón, donde acompañada de Spider Woman, llegaba tal vez para equilibrar la balanza de la ecuanimidad entre hombres y mujeres, en tiempos no tan claros al respecto.

El cómic, originalmente Stan Lee lo pergeñó en 1979, y recién ahora, en la cuarta fase del universo de Marvel, se la incluye en el derrotero audiovisual cada vez más exitoso. Su serie (tendencia total en Disney +), comienza utilizando un recurso que, si bien no es novedoso, siempre le encanta al público: romper la cuarta pared; o sea, dialogar ¡con la gente que está viendo! referencias directas al público, como lo hizo Deadpool oportunamente, o también Kevin Spacey en House of Cards. Esa complicidad directa con el espectador, no solo suma, sino que predispone a una recepción super relajada del producto.

La prima de Bruce Banner, quien recibe los superpoderes por una transfusión, es una abogada talentosísima que debe aprender a manejar su ira y a ser la superheroína que la tira propone.

Con muchas referencias a las anteriores películas (entre ellas una muy particular al casting perdido como Edward Norton en beneficio de Mark Ruffalo como Hulk), los guionistas se divierten y nos hacen divertir en una exacerbada muestra de acción y humor, solo precedida en la saga por los desopilantes remates de Robert Downey Jr como Iron Man.

No se la pierdan, y después me cuentan, ¿les parece?.