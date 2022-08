Fórmula 1: Sainz marcó la pole position en el Gran Premio de Bélgica

Max Verstappen fue el mejor del sábado clasificatorio en el Gran Premio de Bélgica de la F1 2022, pero la pole position quedó en manos de Carlos Sainz quien estará acompañado en la primera fila por el piloto mexicano Sergio Pérez luego de que el latinoamericano perdió el impulso que había ganado en el primer sector en la zona intermedia de la pista.

Después de 25 minutos de retraso por un accidente de la Porsche SuperCup, la sesión para ordenar la parrilla de salida comenzó con Sergio Pérez estableciendo el primer tiempo de referencia con una vuelta de 1m45.377s, pero eso fue rápidamente superado por Max Verstappen.

"Target accomplished" for Carlos Sainz 🎯



Watch all the key moments from qualifying at Spa #BelgianGP #F1 — Formula 1 (@F1) August 27, 2022

El neerlandés cronometró el tiempo más rápido, hasta ese momento, de todo el fin de semana con un giro de 1m44.581s, esto mientras Carlos Sainz se colocaba en la segunda plaza con 1m45.050s, a casi medio segundo de diferencia del puntero. Esto dejó a Checo en tercero por delante de Charles Leclerc. Los Alpine de Esteban Ocon y Fernando Alonso se situaban en quinto y sexto.

Con los últimos intentos, los cuatro primeros se mantuvieron sin movimientos, pero no así el resto. McLaren desplazó inicialmente a los Alpine de la quinta y sexta plaza, antes de que los Mercedes hicieran lo propio con los de Woking colocando a George Russell en quinto y Lewis Hamilton en sexto.

A big lock up from Yuki Tsunoda ended any chances of progressing to Q2 😖#BelgianGP #F1 pic.twitter.com/XtQvhRxlQf — Formula 1 (@F1) August 27, 2022

Alex Albon sorprendió al colocar a su Williams entre las dos flechas plateadas. Lando Norris, Esteban Ocon y Fernando Alonso cerraron los 10 primeros.

Sebastian Vettel fue el primer eliminado con su Aston Martin en la posición 16 seguido por el Williams de Nicholas Latifi, el Haas de Kevin Magnussen, el AlphaTauri de Yuki Tsunoda y el Alfa Romeo de Valtteri Bottas.

En la Q2, Verstappen se estableció rápidamente como el más veloz con un giro de 1m44.723s superando por 0.071 a Pérez. Sainz se posicionó tercero por delante de Ocon y Norris, todos ellos con más de medio segundo de diferencia respecto al campeonato del mundo.

Charles Leclerc se ubicó sexto tras su primer intento luego de encontrarse con su compañero Carlos Sainz, quien venía en vuelta de enfriamiento, lo que afectó el tiempo del monegasco.

Finishes P2, starts from pole



Carlos Sainz will start Sunday's race from the front of the grid 👏#BelgianGP #F1 pic.twitter.com/zerCGecx01 — Formula 1 (@F1) August 27, 2022

El potencial del Ferrari fue desplegado en su último intento de la Q2 cuando Leclerc colocó un giro de 1m44.551s superando a Verstappen en 0.172s mientras que colocó 0.243 sobre Pérez. Sainz avanzó a la Q3 en cuarto, pero a ocho décimas de segundo seguido por Hamilton, Russell, Ocon, Alonso, Norris y Albon.

Daniel Ricciardo quedó con su McLaren en la posición 11 seguido por Pierre Gasly, Zhou Guanyu, Lance Stroll, Mick Schumacher en los 15 primeros.

En la Q3, Verstappen no ha tenido piedad y en su primera salida estableció una nueva referencia del fin de semana consiguiendo 1m43.665s seguido por Carlos Sainz a 0.632s y Sergio Pérez en tercero. Esteban Ocon y Lando Norris cerraron los cinco primeros iniciales.

Charles Leclerc vivió un momento de disgusto cuando Ferrari lo mandó con los neumáticos blandos nuevos a su primera salida de Q3 colocándose cuarto a ocho décimas de lo hecho por el campeón del mundo.

Alex Albon gets into Q3 for the first time this year 👏



Listen to what it meant 😃#BelgianGP @WilliamsRacing pic.twitter.com/RUs3sZ94co — Formula 1 (@F1) August 27, 2022

Para el último intento, Verstappen se mantuvo en los pits, mientras que Ferrari decidió mandar a Leclerc a la pista para ayudar con el remolque a Carlos Sainz que, finalmente, con una vuelta de 1m44.297s logró la pole gracias a las sanciones del campeón del mundo.

Pérez finalizó con un giro de 1m44.462 para ser tercero, pero segundo de la parrilla. Fernando Alonso arrancará tercero dado que Charles Leclerc y Esteban Ocon cargan con penalización.

Fuente: LB24 / MotorSport.