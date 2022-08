Fórmula 1: Verstappen dominó la segunda tanda de entrenamientos en Bélgica

La lluvia no dejó del todo a la Fórmula 1 durante la segunda práctica libre del Gran Premio de Bélgica donde Max Verstappen estableció sus condiciones en una pista que cuando estuvo seca fue totalmente de su Red Bull RB18.

La segunda sesión inició con condiciones muy diferentes a las de la primera tanda, con los equipos montando desde el arranque las gomas slicks.

“Traffic at the bus stop!”



Hop on over to our official YouTube page to watch the best action from FP2 🎥#BelgianGP #F1 — Formula 1 (@F1) August 26, 2022

Con los primeros 10 minutos transcurridos la referencia fue establecida por Max Verstappen estableciendo un registro de 1m46.928s con los neumáticos medios.

Ferrari se ubicó 2-3 con Sainz a 0.462s de lo hecho por el campeón del mundo seguido por Leclerc, Lando Norris y el Alfa Romeo de Guanyu Zhou.

En ese momento Sergio Pérez era octavo a 2.230 segundos de lo hecho por su compañero de equipo, pero tres minutos después avanzó al cuarto con una diferencia de 1.273s en condiciones de una pista que aún presenta algunas zonas húmedas.

Con el meridiano de la sesión, Verstappen montó las gomas blandas para iniciar simulación de clasificación y de inmediato remarcó la cima con una vuelta de 1m45.507s con Leclerc tomando el segundo lugar, aunque a 0.862s.

Lando Norris se posicionó tercero seguido por Stroll y Sainz. El español se ubicaba a 1.142 de lo hecho por el neerlandés. Fernando Alonso se ubicaba séptimo con el compuesto blando a 1.4 segundos del líder.

Sergio Pérez montó los neumáticos blandos hasta que restaban 20 minutos en el contador comenzando a escalar posiciones hasta posicionarse décimo a 1.839s de Verstappen. Sus vueltas en pista se cortaron rápidamente cuando se presentó un problema hidráulico en su RB18 que le impidió aprovechar los últimos 10 minutos de la tanda.

The fastest man in FP1 got a little sideways into Turn 1 🔄



Catch up with all the highlights from FP1 now 🎥#BelgianGP #F1 — Formula 1 (@F1) August 26, 2022

Una ligera lluvia comenzó a caer en ese tiempo, lo que dificultó el programa de trabajo de los competidores con varios de ellos como Fernando Alonso, Kevin Magnussen, Lewis Hamilton, sufriendo ligeros derrapes mientras buscaban una simulación de carrera.

Ante esta situación, todos los competidores fueron a los boxes dejando que el cronómetro se consumiera dejando a Verstappen en la cima seguido por Leclerc, Norris, Stroll, Sainz, Hamilton, Alonso, Russell, Ricciardo y Pérez en los 10 primeros.

La primera tanda

Ferrari se quedó con el 1-2 de la mano de Sainz y Leclerc, con Verstappen en el tercer puesto seguido de Russell y los sorprendentes Lance Stroll y Albon.

Daniel Ricciardo finalizó séptimo la sesión, seguido de Yuki Tsunoda, Hamilton y “Checo” Pérez, quien completó los diez primeros puestos.

Fuente: LB24 / MotorSport.