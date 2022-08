Interna feroz en la barra de Olimpo: “Se pelean para ver quién manda en la tribuna”

El Jefe Departamental de la Policía, el comisario Gonzalo Bezos, conversó esta mañana con el equipo del programa “Bahía Hoy”, emitido por LA BRÚJULA 24, respecto de los graves incidentes ocurridos anoche en inmediaciones al estadio de Olimpo.

Cabe recordar fueron detenidos Mauricio Alejandro Lazo, de 43 años, Milagro Romero, de 20, Aixa Alejandra General, de 18, y Yazmín Nailén Bragamonte (20), por el delito de “resistencia a la autoridad”. Y además, Franco Storm, de 24, terminó con una herida de bala en una de sus piernas.

Primero, el uniformado detalló lo ocurrido. “Una vez culminado el partido en cancha de Villa Mitre, hinchas de Olimpo que miraban el partido en los lugares que normalmente se juntan, más la gente que ha estado en sus casa, se fueron acercando al Carminatti a festejar y recibir a los jugadores”.

“Eso lo teníamos previsto, habíamos montado operativo al respecto. Cuando estábamos terminando el servicio de cancha nos anoticiamos de los incidentes, tuvimos de utilizar parte del personal que se retiraba de la cancha para ir al Carminatti. Allí empezaron las corridas, se pelearon entre ellos, con golpes de puño y algunas piedras. De hecho hubo cuatro personas aprehendidas y uno de ellos que resultó herido con una herida de arma de fuego”, consideró Bezos.

Y justamente respecto del joven que recibió un balazo, explicó que “es una de las personas que estaba en el festejo, un hincha de Olimpo que normalmente acude al estadio a la cabecera de Ángel Brunel. No tenemos en claro si es del grupo Los Barrios o La 74, eso lo iremos estableciendo. Tampoco han colaborado los heridos en contarnos que pasó, no saben o no vieron nada, no se pelearon con nadie, otro por ejemplo dijo que se cayó y se golpeó”.

Restos de una escena violenta en inmediaciones del estadio de Olimpo.

El operativo

“Nosotros trabajamos con 120 efectivos en la cancha, teníamos otros 25 en el Carminatti y otros tantos en el Maldonado monitoreando todo, la policía cuidaba todo el sector. En pleno festejo, en el centro de los mismos, ocurrieron estos incidentes y la policía estaba ahí. Se logró despejar, incluso tuvimos que hacer llegar a la Infantería porque nos había quedado corto producto de la cantidad de gente que había, con muchas mujeres y niños y había que tener cuidado con el proceder y evitar que hubiera más heridos”.

La facciones de la barra

“A lo largo de todo este tiempo atravesaron distintas circunstancias en cuanto a cómo se llevaban. Yo recuerdo que en Pandemia se pelearon entre ellos cuando fueron a poner banderas y eso originó que Olimpo tuviera que jugar fuera de su cancha. Desde ahí que comenzamos con estos problemas, luego se unificaron criterios, inclusive comparten la tribuna”.

La disputa

“Se han peleado, ya en algunos momentos han mostrado enemistad. Por lo que tenemos establecido, lo que ellos quieren es ser ellos la barra y predominar, decir que son los que manejan la barra de Olimpo, una cuestión de egos. Si hay otra cosa detrás no la conocemos”.

“Nosotros tenemos mucho diálogo con la gente del club y no vemos una cuestión grave detrás por la cual quieren predominar uno y el otro. Son muchas cosas que se dicen, pero hay que probarlas. Esto no es River o Boca, es Olimpo y juega la tercera categoría, no tenemos trapitos ni nada por el estilo. Que lo que pasó no está ligado a la cancha es seguro. Seguramente cada uno de ellos se desempeñará en circunstancias diferentes y podrá pertenecer a algún gremio, pero no podemos asociar a un sindicato con esto”.

“Hemos hecho siempre reuniones con los hinchas y les explicamos cómo serán los operativos, sobre todo cuando tenemos un termómetro que nos dice que pueden estar peleados. Para prevenirlo puede haber un abanico de circunstancias, que no entren más, filtrarlos. Por parte nuestra haremos un operativo más grande del que se hizo y vamos a tomar los recaudos necesarios para que no haya incidentes. Vamos a juntarnos con la dirigencia y nos pondremos en contacto con la gente de la hinchada para informarles la decisión que se ha tomado”.