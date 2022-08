Causa Vialidad: “Era claro el circuito de coima entre los Kirchner y Lázaro Báez”

Margarita Stolbizer habló con La Brújula 24 sobre el pedido de 12 años de prisión que el Fiscal Diego Luciani hizo contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad.

La presidenta del GEN y actual diputada nacional por el bloque Encuentro Federal/Juntos también fue consultada durante la emisión de “Nunca es tarde” sobre otras cuestiones de candente actualidad, como son la inflación y la falta de creación de fuentes de empleo, y de la profundización que algunos hacen de uno u otro lado de la grieta. Pero el punto central –atento a la repercusión que tuvo la acusación del Fiscal Luciani- giraba en torno de la imputación que recae sobre la ex jefa de Estado.

“Yo presenté la primera denuncia contra Cristina Fernández en 2014 cuando ella estaba en el Gobierno. Y empecé casi de casualidad, mirando sus declaraciones juradas. En ese momento se hablaba mucho sobre el enorme patrimonio de los Kirchner. Yo, en lugar de mirar el patrimonio, empecé a mirar las sociedades. Cuando investigué Hotesur, resulta que la presidenta de la sociedad no presentaba balances, no presentaba directorio y tenía un domicilio falso. Eso me llamó la atención”, expresó Stolbizer.

“Empecé a investigar un poco y Hotesur era una sociedad pantalla que ‘administraba un hotel’ a través del cual Lázaro Báez le transfería dinero”, explicó.

La legisladora fue tajante al responder afirmativamente si creía que la vicepresidenta es responsable de los hechos que se le imputan en la causa Vialidad.

“Pocos casos hay de una coima con un circuito tan transparente y clarito donde el empresario recibe las obras de sus amigos, el matrimonio presidencial, y le paga a la familia las cuentas de sus propios favores”, indicó.