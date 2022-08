Ponzio se emocionó en la presentación de su partido despedida: “Esto no lo soñé”

Leonardo Ponzio, el jugador más ganador de la historia de River con 17 títulos, anunció oficialmente este jueves su despedida del club, que será el 21 de septiembre en el Monumental.

“Es un privilegio tener un partido despedida en esta institución. Somos muy pocos los que tenemos este privilegio de entrar al campo de juego todos los domingos con 72 mil personas y voy a volver a vivir esas sensaciones”, expresó el santafesino, quien pidió: “Me gustaría que me recuerden como persona. Me quedo con eso, con que me he desenvuelto como me enseñaron en mi casa, con valores”.

El partido homenaje enfrentará a los planteles ganadores de las Copas Libertadores 2015 y 2018 y contará con la presencia de Enzo Francescoli, Beto Alonso, Ariel Ortega, Hernán Díaz, Leo Astrada, Javier Pinola, Jonatan Maidana, Milton Casco, Bruno Zuculini, Nacho Scocco, Maxi Rodríguez, David Trezeguet, Enzo Pérez y Fabricio Coloccini, entre otras grandes figuras. Además, entre las sorpresas de la jornada habrá batallas de freestyle, shows musicales, fuegos artificiales y campeonato de penales en una noche inolvidable para despedir al gran capitán.

“Esto no lo soñé, les digo la verdad. De ahora en más, voy a tratar de poder disfrutarlo y asimilarlo. Ojalá que podamos disfrutarlo y gracias”, contó Leo, con lágrimas en los ojos y antes de dar lugar a las preguntas de los periodistas, una de ellas cuáles fueron sus partidos más importantes con la camiseta de River.

