River se ilusiona con el regreso de Germán Pezzella

Leonardo Ponzio es una eminencia en el universo River. No solo es el jugador más ganador de la historia del club, sino que ocupa el cargo de secretario técnico y tiene incidencia en las decisiones que se toman respecto del fútbol mayor y juvenil. Esta vez, el exmediocampista habló en profundidad sobre el ciclo de Martín Demichelis, se ilusionó con el posible regreso de Germán Pezzella y adelantó que reforzarán el plantel en el próximo mercado de pases.

Ponzio y el sueño el tener a Pezzella en River

En primer lugar, el León dialogó con Radio Continental y se refirió a la chance de poder traer al zaguero campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022. “El mundo River sueña con Pezzella, con un campeón del mundo. Hoy en día le queda un año de contrato allá. Esperaremos. Yo llamo a todo el mundo igual“, lanzó.

El Millonario se había esperanzado con su incorporación sobre el cierre de la anterior ventana de transferencias porque su contrato vencía al final de la temporada, pero decidió extenderlo hasta 2026. Sin embargo, hubo un pequeño indicio que podría tomarse a modo de guiño: su cláusula pasó de ser de 50 millones de euros a 4 millones.

Hace algunas semanas, el defensor central realizó una entrevista con La Nación y fue cauto al momento de hablar sobre su deseo de retornar, más allá de su ilusión personal: “No me gusta prometer fechas, años y todo eso porque en el fútbol manda la dinámica, pero ojalá tenga la posibilidad de tener otra etapa en River. Pero River es mucho más grande que yo, esto no se trata de levantar la mano y decir ‘che, voy a volver a River’. No. Acá es cuestión de que yo le pueda aportar algo positivo al club, y que el club me necesite. En mi cabeza está volver, si se me permite, y no para ir a saludar a la gente, sino ir para competir, porque es lo que pide la grandeza del club. El tiempo lo decidirá. Ojalá suceda”.

