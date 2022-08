Javier Saviola adelantó su deseo de dirigir a River

Javier Saviola, quien desde hace unos pocos días trabaja en las Inferiores del Barcelona, reveló su sueño de ser entrenador de River: “Sinceramente hoy no se me pasa por la cabeza, pero en un futuro podría ser. Me encantaría porque nací en el club”.

El Conejito, a sus 40 años, es asistente técnico del Juvenil A del Barsa (jóvenes de 17 a 19 años). “Para mí es un desafío importantísimo porque los chicos están a un paso de la Primera y ellos lo saben”, comentó sobre su nuevo laburo.

Más allá de su deseo de conducir River, tiene su cabeza en el presente. “Pero uno tiene que pensar en lo que está haciendo ahora y estoy muy feliz con mi nueva tarea. En un futuro veremos”, dijo en diálogo con D Sports Radio. Uno de sus referentes como entrenador es Pablo Aimar, amigo y ex compañero, a quién ha visitado en entrenamientos que ha dirigido en la Selección. Comparte su mirada de ver el fútbol.

Saviola llegó a River con 16 años desde el Club Asociación de Fomento Parque Chas y debutó en un partido por el Torneo Apertura 1998 ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Su primera etapa como jugador del Millonario fue entre 1998 y 2001, donde marcó 58 goles y consiguió el Torneo Apertura 1999 y el Torneo Clausura 2000. Luego de una exitosa carrera en Europa por clubes como Barcelona, Mónaco, Sevilla, Real Madrid, Benfica, Málaga, Olympiacos y Hellas Verona, además de representar a la Selección Argentina, volvió a River y logró, con un rol menos protagónico y siendo dirigido por Marcelo Gallardo, la Copa Libertadores 2015 y la Copa Suruga Bank 2016.

Fuente: Diario Popular