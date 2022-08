F1: Alonso firmó para Aston Martin

Sacudón en el mundo de la Fórmula 1. Aston Martin anunció la contratación de Fernando Alonso a partir 2023 y en un contrato de “varios años” , por lo que el piloto español dejará Alpine a final de temporada.

El equipo británico lo informó de manera oficial a través de su cuenta oficial de Twitter. El anuncio comienza a armar el rompecabezas de los equipos para el año próximo.

NEWS: @AstonMartinF1 announces Fernando Alonso for 2023.



We are delighted to confirm that two-time #F1 World Champion @alo_oficial will join the team from next season on a multi-year contract.



Tap below to read more. ⬇️#WeClimbTogether