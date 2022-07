Se enteró que es adoptada y busca en Bahía a sus hermanos biológicos

Romina Morales es una bahiense de 47 años que hace un año y medio se enteró sorpresivamente que había sido adoptada y desde ese momento comenzó de a poco su búsqueda para conocer a su familia biológica.

“Nunca me dijeron en 47 años que era adoptada, fue difícil enterarme, todavía no lo puedo asumir”, dijo en el programa Nunca es Tarde que se transmite por La Brújula 24.

Morales relató que se enteró cuando buscó su acta de nacimiento, donde figura el nombre de su madre biológica: Mabel Lilia Lastra. Además de ese dato, sabe que tiene tres hermanos biológicos y que la señora falleció en 1976, dos años después de darla en adopción.

“Quise buscar datos en el cementerio, pero todavía no me animé”, comentó y agregó que además de esa información repentina sobre su origen, procesa ahora el fallecimiento de sus padres adoptivos (ambos ocurridos este año).

Otra pista que encontró es el número de DNI de su madre biológica y que vivía en el barrio Bella Vista, calle Cervantes al 600. “Yo no la voy a juzgar para nada, yo lo que quiero es cerrar un capítulo más en mi vida”, afirmó.

“Fue chocante para mis hijos, uno de 17 y otro de 28. El más grande me dijo que se había criado con unos abuelos que no eran sus abuelos. Les cayó muy mal. A mi también, porque ellos fueron mis papás siempre, me dieron todo, no puedo decir nada, pero por qué me mintieron tanto. Mi mamá (adoptiva) me dijo que tenía miedo que yo me fuera de casa”, relató.

Morales logró chequear que todo el proceso de adopción fue legal y aseguró que sus padres fallecieron sin saber que estaba haciendo esta búsqueda. Ella, que vive en Villa Mitre, cree que sus hermanos biológicos son mayores y sospecha que pueden seguir en la ciudad. De hecho le han comentado de una mujer muy parecida a ella, pero no la ha encontrado.

“En un principio tenía entendido que había una hermana melliza. Pero averiguando con conocidos y demás, pude saber que en realidad soy la menor de cuatro hermanos”, dijo.

Morales afirmó que no sabe qué les diría, que lo primero que quiere “es conocerlos, conocer su historia. Saber mucho más sobre mi madre”.