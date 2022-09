Tras una nota con La Brújula 24 logró encontrar a sus hermanas biológicas

Romina Morales estaba tratando de dar con sus hermanas biológicas y a finales de julio con muy pocos datos, conversó con La Brújula 24 explicando su situación: a sus 46 años se enteró que era adoptada y estaba en la búsqueda de su familia de sangre.

No pasó un mes de que su testimonio se conoció y ya había establecido contacto con ellas. “La verdad no pensé que iba a ha ser tan rápido, en 20 días más o menos me contactó una persona que las conocían y buscando por Facebook me contacté con una de ellas”, relató Morales en el programa Nunca es Tarde.

De esta manera encontró a María y a María Julia y manifestó que está “muy contenta y más que feliz, porque ya está, tengo que cerrar este capítulo. Mis hijos están impactados, mi marido también me apoyó”.

María, una de sus hermanas conversó también con el programa de La Brújula para contar su testimonio: “Es una linda sorpresa. No sabíamos de la existencia de Romina, es menor que nosotras. La contacté yo después y le dije qué querés saber y desde ese día no dejamos de hablar. Vino a mi casa y la verdad que de las tres es la más parecida a nuestra mamá”.

Romina (izquierda) con su hermana María Julia

“Para mí es bueno haberla encontrado. Me pareció lindo, la recibí con un montón de amor, con la necesidad, porque la sangre no hace familia, pero el vínculo sí. Se siente cómoda conmigo, pero la verdad que bien, dispuestas a armar un vínculo”, aseguró.

Romina se enteró casi por casualidad de que era adoptada y tras la muerte de sus padres adoptivos, a quienes nunca les reprochó el no haberle dicho antes acerca de su origen biológico.

“Es un regalo para nosotras, para mi familia, algo bueno, nada oscuro, resulta algo lindo”, agregó María.