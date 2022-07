Pepe Cibrián rompió el silencio después de la infidelidad de su esposo: “No hay solución”

A fines de junio Pepe Cibrián se casó con su novio, Nahuel Lodi, pero a menos de un mes de la boda, salió a la luz un video que muestra una supuesta infidelidad por parte del joven de 33 años y que puso en riesgo la estabilidad de la pareja. Ahora, el actor dio su testimonio en Implacables (El Nueve) para contar cómo vive este momento tan particular.

Todo comenzó el viernes cuando en Intrusos (América) divulgaron una foto en el que se ve a Lodi a los besos con otro hombre. Al parecer, las imágenes serían del fin de semana previo a la boda con Cibrián.

“La foto nos llegó ayer a la tarde”, comenzó diciendo Gonzalo Vázquez, panelista del ciclo que conduce Flor de la Ve. “Es la primera foto que me envió Diego, un joven que nos dio su testimonio”, explicó.

Y continuó: “Esto habría sido en la fiesta Plop, hace un mes en Vorterix. El fin de semana largo del 20 de junio. Diego fue a bailar con un grupo de amigos y en ese grupo había una persona puntual que conocía a Nahuel de la tele”.

“Hasta acá habían dudas de quién podía ser. Y las imágenes son contundentes. Es el que está de frente y no de espaldas. Según Diego, que es el que nos envió todo el material, el que está con Nahuel es un hombre random que conoció ahí. Vio toda la escena, cuando se conocieron, se encararon y estuvieron un rato hablando”, relató el periodista.

Ahora, “Pepito” habló en el programa de El Nueve y en diálogo con Susana Roccasalvo contó cómo atraviesa este difícil momento. “Yo me enteré porque ayer me mandó un mensaje alguien de Intrusos diciéndome que iban a publicar fotos de Nahuel”, comenzó contando Cibrián.

“Lo llamé a él para preguntarle y me dijo ‘no se, deben ser fotos antiguas’. Pero resulta que finalmente no eran fotos antiguas, sino que era un video que lo ponía en una situación muy particular y que me shockeó mucho ver. Se hizo viral y la gente empezó a hablar de esto”, explicó.

Entonces, el artista contó que las imágenes que comprometen a quien era su pareja son de la despedida de soltero que le celebraron sus amigos antes de la boda: “Esta fiesta fue el día que a él un grupo de amigos le hizo una despedida de soltero antes de la ceremonia de casamiento, no es que él iba a bailar solo, esto fue en ese día”.

“Yo soy un hombre mucho mayor y no soy tonto. Soy un hombre mucho mayor y el es mucho más joven. No es grave”, se sinceró. Aunque aclaró que no tenía una pareja abierta con Nahuel: “Esto nunca estuvo pactado, nunca fue hablado y por eso me quedé muy sorprendido y muy tocado”.

A continuación, el director teatral contó que cuando salió a la luz el video él se encontraba en un spa y, al ver las imágenes, le pidió a alguien que hablé con Nahuel y que se fuera. “Le pedí a alguien que hablara con Nahuel y que se fuera, no tenía ya nada más que hablar. No hay una solución para eso”, sostuvo.

Cibrián reveló que llamó al padre de Lodi para contarle que se había separado. “Lo más difícil es olvidar, perdonar se puede perdonar”, sentenció.

