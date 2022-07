Hallazgo millonario en basural de Las Parejas: “Es imposible saber de quién es el dinero”

En medio de la escalada histórica del dólar, los vecinos de la localidad santafesina de Las Parejas hallaron una gran cantidad de estos billetes, y se volvieron tendencia.

En diálogo con LA BRÚJULA 24, Horacio Compagnucci, intendente de dicha ciudad, explicó la crónica de lo sucedido: “Tenemos un predio de más de siete hectáreas en zona rural a 2500 metros de la ciudad donde se hace la disposición final de los residuos”.

“Es un espacio cercado con tejido perimetral, portón de acceso y control de ingreso y egreso, donde pueden acceder equipos municipales, particulares de empresas de volquetes y personas particulares que estén autorizadas a tirar sus desechos”, destacó Compagnucci, en el programa “Una Buena Razón”.

Luego, destacó que “tenemos un equipo que trabaja normalmente todos los días para preparar el suelo pero que hacía 15 días no ingresaba por una rotura mecánica. Volvió a estar operativo el jueves de la semana pasada hasta el sábado al mediodía”.

“El lunes, a media mañana, un grupo de operarios municipales vieron algo extraño en el suelo que eran billetes de dólares dispersos, un rollito atado con una gomita y una bolsa”, enfatizó en otro tramo de la entrevista radial.

Asimismo, el jefe comunal sostuvo que “casualmente o no tanto había restos de un ropero de madera que habría sido pasado por arriba por una máquina, del cual se presupone que en ese mueble estaría la bolsa de dinero”.

“No podemos dar certeza de dónde proviene porque quizás algún familiar hizo limpieza de una vivienda. No sabemos cuánto tiempo llevaba ahí, los trabajadores municipales encontraron una cifra cercana a los 8 mil dólares”, añadió Compagnucci.

Luego, aseguró que los empleados de la comuna “recogieron los billetes, la situación se divulgó a partir de fotografías y varios vecinos fueron al lugar, mientras la información tomaba más fuerza, hasta que el martes a la mañana se multiplicó la presencia de personas”.

“Para prevenir algún desmán, decidimos autorizar el ingreso al predio pacíficamente y a media mañana, particulares encuentran más dinero, lo que en la sumatoria alcanza los 50 mil dólares”, aclaró.

No obstante, determinó que “el revuelo era muy grande y la noticia se viraliza a nivel nacional, lo que hizo que muchísimas más personas se acerquen. Hasta hoy no se encontró más plata, ahora ya no queda gente en el lugar y el lunes retomaremos la actividad normal”.

“La noticia es extraña, rara e infrecuente, luego están las conjeturas para un pueblo grande a los que no se le pueden dar veracidad. Apareció una carta que es muy antigua y no tiene relación con el hallazgo”, sintetizó.

Consultado respecto de las teorías que barajan, mencionó que “la principal hipótesis es que fue un mueble viejo tirado de una casa de alguien que vivía solo que falleció, fue un familiar a limpiar y no sabía que guardaba esa suma”.

“Es imposible determinar quién era el dueño del dinero, seguir el rastro, cómo se puede corroborar, fue todo en cuestión de horas”, finalizó Compagnucci.