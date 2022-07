El misterio de los dólares en un basural: podrían ser de un hombre que murió

Un increíble hallazgo de miles de dólares se produjo en el lugar menos esperado: un basural. Sucedió en Santa Fe, más precisamente en la localidad de Las Parejas, cuyos vecinos aprovecharon para llenarse los bolsillos con billetes de la moneda estadounidense, que este martes superó por primera vez los 300 pesos y sigue su escalada. Todavía es un misterio el origen de ese dinero.

Todo comenzó este domingo, cuando un empleado municipal que operaba una grúa destrozó un viejo ropero. En su interior, había varios billetes que estaban dentro de una bolsa escondida en uno de los cajones de ese mueble.

Sin embargo, el hombre no se percató de la situación y regresó a su casa luego de terminar la jornada laboral. “No había visto nada. Me di cuenta que había enganchado algo, una bolsa, pero no le di importancia”, contó Raúl, en diálogo con la emisora radical local FM Contacto de Las Parejas.

Al día siguiente, cuando llegaron los empleados municipales, encontraron esa bolsa rota con varios dólares dentro y muchos otros billetes que se habían esparcido por todo el predio como consecuencia del viento. En total, habrían hallado casi US$ 50.000.

Lejos de mantenerse en secreto, el inesperado e increíble descubrimiento empezó a transmitirse de boca en boca y hasta se difundió por cadenas de WhatsApp. Fue así como al día siguiente, decenas de vecinos se acercaron al lugar para hurgar entre la basura en busca de billetes.

A pesar de que había pasado un día, encontraron varios miles de dólares que no habían sido hallados por los empleados municipales. El medio local Contacto Radio informó que apareció un bolso con alrededor de 25.000 dólares, por lo que la cifra total ascendió a los US$ 75.000 aproximadamente.

Sin embargo, no hay certezas respecto del monto exacto, dado que varias personas se distribuyeron el tesoro. Y el propio intendente Horacio Compagnucci dijo este miércoles en declaraciones a LT9 que se desconoce todavía cuánta plata es y cuál fue su origen.

“No sé sabe con certeza qué pasó y cuánto dinero había. No fueron cifras inmensas como de las que se habla. Nada que ver. No puedo decir si el dinero estaba en una bolsa o en un ropero porque no lo sé. Ahí se hace la disposición de residuos, donde hay un compactador que trabaja todos los días en la puesta a punto del terreno y recién volvió a trabajar el sábado a la mañana”, agregó el jefe comunal.

Hasta el momento se desconoce la identidad del dueño del mueble descartado ni tampoco cómo llegó hasta ahí. Una de las hipótesis es que pertenecía a una persona que murió.

Fuente: Clarín