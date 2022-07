Caducó la “Integración Vecinalista Rosaleña” tras no participar en las últimas elecciones

La Junta Electoral bonaerense publicó una serie de resoluciones en el Boletín Oficial donde se determinó la caducidad de un partido político provincial y de varias agrupaciones municipales entre las que figura la “Integración Vecinalista Rosaleña”, que supo consagrar a Néstor Starc como Intendente Municipal de Coronel Rosales.

Starc fue elegido en 2001 como concejal por la IVR. En 2003 gana como Intendente y en 2007 renovó por otro período, tras imponerse en las urnas por el 42,44% de los votos. Logra su segunda reelección en 2011 con el 46,76% de los votos y en febrero de 2014 presentó su renuncia indeclinable, por problemas de salud.

El organismo electoral decidió la expiración del “Partido Renovador Federal” (no es el “Frente Renovador”), que quedó en esta situación “por no haber superado el porcentaje mínimo de votos exigidos para poder participar en las elecciones generales de los años 2019 y 2021” y no responder a una intimación.

Asimismo, la Junta también determinó la caducidad de “Concertación Vecinal” de General Pueyrredon (Mar del Plata) y de “Actitud Positiva” de Villa Gessel por no alcanzar “el porcentaje mínimo de votos para poder participar en las elecciones generales del año 2019” y no presentarse en los comicios del año 2021.

Fuente: DIB/La Brújula 24