Costa Biondi: “No me puedo quejar, estoy contenta por el lugar donde me toca estar”

Valentina Costa Biondi expresó sus sensaciones luego de obtener el subcampeonato con la Selección Argentina de hockey femenino sobre césped, disputado en España. La jugadora bahiense destacó el nivel del equipo, lo conseguido por Las Leonas en los últimos 12 meses y como vivió su primer certamen de estas características.

“Quizás con los sentimientos a flor de piel apenas terminado el partido se sienta bronca por no haber podido aprovechar esta oportunidad. A este nivel, contra el equipo campeón del mundo, un error lo pagás”, sostuvo Costa Biondi, en su charla con Gaspar Ollé, instantes después de finalizado el cotejo ante Países Bajos

Además, la bahiense no vaciló en resaltar que “no estamos muy lejos, hay que seguir trabajando. Pero a la vez estoy muy feliz porque obtener una medalla es algo que solo los privilegiados logran. Fuimos constantes en todo el torneo, supimos dar vuelta resultados desfavorables”.

“Estoy muy contenta de este equipo que nunca negocia la actitud y por siempre seguir el sistema de juego y no desesperarnos. Particularmente no me puedo quejar, uno siempre busca y quiere más, pero estoy contenta por el lugar donde me toca estar”, finalizó, desde España.