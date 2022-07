Ex dirigente agropecuario criticó paro del campo: “No entiendo qué carajo reclaman”

El ex titular de la Federación Agraria Argentina (FAA) Eduardo Buzzi se mostró en desacuerdo con la jornada de protesta y cese de comercialización de granos y hacienda convocada por la Mesa de Enlace; y consideró que la medida “tiene más que ver con la oposición política que con reclamos que el campo pide al Gobierno para mejorar sus condiciones”. La opinión de Buzzi se suma a lo dicho por el jefe de Gabinete Juan Manzur.

“No está claro qué piden. Es una protesta que tiene más que ver con la oposición política que con reclamos que el campo le pide al Gobierno para mejorar sus condiciones”, aseguró Buzzi en diálogo con FM La Patriada y cuestionó que, antes del anuncio del paro, los dirigentes rurales no se hayan reunido con los funcionarios del Gobierno.

Para el ex dirigente, no se trata de una casualidad que la Sociedad Rural (SRA) “haga la protesta esta semana y la semana que viene abra la exposición en Palermo”, ya que le permitirá llegar a esta última “con una posición de fortaleza”.

Del mismo modo, marcó sus diferencias con la actual conducción de la FAA y dijo que “le molesta mucho” que la entidad “sea el furgón de cola de esta expresión”, al hacerle “seguidismo a las demás entidades”.

E insistió: “No comerciar por 24 horas no es un lock out como supimos hacer en otro tiempo, no existe, es para darle protagonismo y fortalece de la apertura de la Sociedad Rural en Palermo”.

“El de hoy es un paro político opositor que claramente tiene que ver con una cronología” y recordó que “el 23 de abril hubo un tractorazo de autoconvocados, en mayo y junio visita a los legisladores y hacen un trabajo político y una semana antes de que se abra Palermo por donde pasa toda la actividad política opositora durante 8 o 10 días. Lamento que la Federación Agraria Argentina se sume al paro porque no se entiende qué carajo están reclamando”, remarcó.

Fuente: Minuto Uno