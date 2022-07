Alejandro Fantino se comprometió con su novia bahiense Coni Mosqueira

Alejandro Fantino y Coni Mosqueira están disfrutando de un viaje soñado por Grecia, donde recorren diferentes paisajes imperdibles. La sorpresa llegó para ella cuando el periodista le hizo una propuesta sumamente especial para compartir el resto de la vida juntos.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la pareja del periodista compartió una seguidilla de psotales y anunció la feliz noticia: “El corazón me explota de felicidad! A orillas del Mar Egeo, decirte SI fue lo más mágico de mi vida”. De esa forma reveló que se comprometió con Alejandro Fantino.

CONI MOSQUEIRA LUCIENDO SU ALIANZA DE COMPROMISO.

Hace cuatro años y medio que el conductor y Coni están juntos, por lo que decidieron ponerle el broche de oro a este amor. En junio, la pareja le confirmó a este medio que sueñan con formar una familia. De hecho, el periodista se refirió a su pareja como la bendición que llegó a su vida.

Por su parte, Coni Mosqueira recordó cómo inició la historia de amor: “Yo soy cero expresiva, no estaba ni borracha ni nada, pero apenas lo vi todo alto, rubio y musculoso me llamó la atención. Nunca lo había visto en persona ni tampoco era alguien que me gustara de la tele. Nos intercambiamos los Instagram y al otro día empezamos a chatear”.

ALEJANDRO FANTINO Y CONI MOSQUEIRA RECIÉN COMPROMETIDOS.

Cómo comunicó Alejandro Fantino la noticia

En sus redes, Alejandro Fantino replicó la publicación de su futura esposa junto a las imágenes donde ella luce la alianza de compromiso, pero a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram también demostró que están comprometidos.

El periodista grabó el momento en el que esperaban que les sirvan el almuerzo y apenas llegaron los platos, hizo zoom a la mano de Coni Mosqueirta y expresó “Ohhhh” al momento de mostrar la hermosa alianza que luce su futura esposa.

ALEJANDRO FANTINO SE COMPROMETIÓ CON CONI MOSQUEIRA.

Fuente: Caras