La columna de la Ubfal: la pelea de los hermanos Ova y Gaby Sabatini

Laura Ubfal, periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, realizó un pormenorizado análisis del mundo de la farándula, poniendo el foco, entre otros aspectos a lo que fue la palabra de Jorge Rial en un audio que le grabó al periodista Germán Sasso, confirmando la pelea con Daniel Vila y agregando que son dos personas que trabajaron juntos 20 años y que solo los dos que mantienen la disputa conocen los pormenores del encono.

La síntesis de su columna en el programa “Vive Cada Día”

“Desde ayer se viene hablando del hecho de que Cathy Fulop y Tiziana Sabatini dejaron de seguir a Gaby Sabatini en redes; y entonces la actriz y conductora se comunicó con muchos periodistas, entre los que nos incluimos, para aclarar que está en Miami. Y con relación al tema familiar, comentó que no existe ningún problema, nada más lejos, ni me había dado cuenta, mi hija la sigue…en mi caso debe haber sido algo del algoritmo. Nunca mi relación con Gaby pasó por las redes y luego nos contó que ya la volví a seguir, la verdad es que la vemos muy poco. Pasadas las horas nos fue llegando información de que más allá de las redes, la relación entre los hermanos Sabatini es el origen de este conflicto familiar, a partir del fallecimiento de Betty, su mamá, en abril del 2021, a causa del coronavirus. Según pudimos saber, Gabriela no habría respondido a las expectativas familiares a la hora de estar presente y menos de colaborar en desarmar el departamento de su madre, una tarea dura y dolorosa que conocen quienes la vivieron. Fue por ese enojo y distanciamiento que la familia no acompañó a la tenista en su performance junto a Gisela Dulko en Paris. Nadie duda del talento de Gaby y lo querida que es por su impecable carrera deportiva, pero otro tema son las cuestiones familiares que seguramente merecen un reencuentro y una charla personal. Gabriela vive hace años en el exterior y hace quince años comparte su vida con Luján Grisolía”.

“Sigue creciendo la expectativa por la nueva edición del padre de los realitys que desde octubre se estará viendo por la pantalla de Telefe y durante las 24 horas por Pluto TV, a diez años de su última versión argentina. El ritmo de entrevistas es de 100 castings por día para encontrar a los 16/18 participantes de la nueva casa de Gran Hermano que se está construyendo en Martinez y que además de ser impresionante, tendrá esta vez un campo de juegos y su gran pileta de natación. Como se sabe, del Moro será el conductor oficial del formato en su edición 2022/2023 que cruzará el Mundial y las fiestas de fin de año y que esta vez sorprenderá con hermanitos de distintas edades y al parecer, Santi también conducirá el debate. El programa estará en TV con distintos contenidos los siete días de la semana, en ediciones, debate y Gala, y por estos tiempos se está terminando de definir quién estará fuera de la Casa acompañando a los que vayan entrando y saliendo del juego y haciendo ediciones extra. En unos días habrá una reunión encabezada por las autoridades de Telefe para presentar el nuevo Gran Hermano a sponsors y anunciantes y hay un enorme equipo técnico y de producción al servicio de este megaproyecto televisivo que tendrá, claro, una gran fuerza también en lo digital”.

“En este lunes se reinauguró la casa de espectáculos más emblemática de Argentina, abrió sus puertas nuevamente después de más de diez años de estar cerrada. Con la presencia de artistas, políticos y comunicadores, la cita tuvo lugar el histórico edificio ubicado en el barrio porteño de San Telmo. Después de muchos años de restauración y puesta a punto de la antigua edificación, con un patrimonio arquitectónico y cultural único, abrió las puertas brindando su propio espectáculo de tango, que contó con la presencia de Silvio Soldán, Amelita Baltar, Susana Rinaldi, Gustavo Bermudez y Verónica Varano, entre otros, recibidos por el dueño del lugar, Luis Machi. Luego del coctel de inauguración, tuvo lugar el show que se podrá ver todas las noches y que cuenta con más de 30 artistas en escena, con el sexteto dirigido por Nicolás Ledesma con la participación de Horacio Romo y Pablo Agri. Con músicos integrantes de las famosas orquestas de Leopoldo Federico y de Sexteto Mayor. Con la presencia estelar de Néstor Fabián y María Pisoni en la voz” .