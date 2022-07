El Gobierno, en alerta por el abastecimiento: las medidas que analiza ante los faltantes

Mientras la inflación amenaza con espiralizarse luego de los cambios en el Ministerio de Economía, el Gobierno analiza tomar “medidas paliativas” para frenar la ola de remarcación de precios y de suspensión de ventas de productos que anunciaron desde el lunes empresas y comercios de la mayoría de los rubros, que temen una crisis de desabastecimiento de insumos para la producción.

Mientras intentaba armar contra reloj su nuevo gabinete económico -que quedó vaciado por la ola de renuncias de funcionarios allegados al ex ministro Martín guzmán-, la nueva ministra Silvina Batakis dialogó en las últimas horas con su par de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli y con el titular del Banco Central, Miguel Pesce, para analizar medidas económicas paliativas y puntuales para destrabar la importación de insumos a empresas que lo reclamaron en casos concretos.

Fuentes oficiales explicaron que Scioli, está hablando con empresas en general por las medidas de restricción de importaciones. “Son acciones que se tomaron y eran irremediables por la falta de dólares”, señalan fuentes del ministerio. Señalan que hasta ahora las empresas tomaron con “comprensión” las limitaciones ordenadas por el Gobierno para preservar las reservas del Banco Central, en medio de la nueva corrida cambiaria con el dólar blue rebotando a $280 que en las últimas horas redujo a $252 pero con el riesgo país subiendo y el previsible impacto en los bonos de deuda argentinos.

En ese clima enrarecido por la crisis política entre las principales figuras del Frente de Todos, reconocen en el Gobierno que “algunas empresas plantean urgencias de insumos en términos individuales y se están analizando tomar medidas paliativas” para solucionarles el problema pero solo en casos individuales.

A dos días de asumir Batakis, el Gobierno mantuvo un estricto hermetismo sobre las medidas económicas en general, que hacían temer en el empresariado una falta de rumbo económico lo que generó la nueva corrida de precios y la decisión de muchos empresarios y comerciantes de cerrar sus puertas y suspender las ventas hasta que la situación del gobierno se aclare.

Mientras Batakis terminaba de definir su gabinete, -el secretario de Comercio designado por su antecesor, Guillermo Hang, confirmaba su renuncia esta tarde justo en momentos que el gobierno tenía que renovar la canasta de alimentos del programa Precios Cuidados- y todas las expectativas estaban puestas este miércoles en los anuncios que prepara Batakis tras reunirse con el presidente Alberto Fernández, que la recibió en su despacho del primer piso de la Casa Rosada.

El reclamo de los empresarios

De esta manera, el Gobierno analizaba medidas ante el reclamo formulado minutos después de la jura de Batakis, por el titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja, quien en declaraciones a A24.com en Casa Rosada, reclamó una “reunión urgente” con la nueva ministra y medidas urgentes para “destrabar el acceso a dólares (divisas) a las empresas que necesitan insumos” importados (maquinarias) para producir.

Desde la CAME, reclamaban lo mismo en las últimas horas. Alfredo González, presidente de CAME, señaló que “la ministra Batakis debe dar una respuesta rápida para tranquilizar la macroeconomía que se lleva puesta a la microeconomía”. Por su parte, el director de Comercio de CAME, Fabián Tarrío, pidió una definición urgente del Gobierno: “Preocupa la falta de insumos, de mercaderías, y sobre todo de precios establecidos. Necesitamos urgente un plan de estabilización para impulsar el comercio minorista”.

Fuente: A24