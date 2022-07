Empezó julio y estallaron los memes

Llegó el mes de julio y como ya es costumbre las redes sociales se llenaron de memes en alusión al cantante español Julio Iglesias. Es tendencia en los buscadores, en Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp y todas las plataformas.

Como sucede todos los años, el cantante es el blanco del humor en las redes sociales, adaptando su cara y su cuerpo no sólo para su homónimo en el almanaque sino también para las distintas fechas que tiene el séptimo mes del calendario.

A pesar de ser una persona de avanzada edad (actualmente tiene 78 años), Julio Iglesias admitió años atrás que sigue atentamente esas bromas y que le causan mucha gracia.

En una entrevista con la revista Hola en 2015, el cantante dijo: “Los conozco, son simpáticos y si hacen gracia a la gente… pues me parece bien, siempre que no sean ofensivos”, y agregó: “De vez en cuando, algún amigo me manda uno y me muero de risa”.

Los primeros memes del mes de julio