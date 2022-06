Piquete mortal: “Que salgan los dirigentes a hacerse cargo”

Mario Pereyra, secretario general del gremio de fleteros a nivel nacional, habló esta mañana con La Brújula 24 sobre el iraccional ataque que terminó con la muerte de un camionero en la ruta provincial 65, cerca de Daireaux.

“Esto fue algo que se venía envalentonando. El año pasado, con la bajante del Paraná, toda la mercadería se enfocó hacia Bahía Blanca y ya habíamos sufrido esto”, afirmó Pereyra, quien hizo responsable a la dirigencia política por no tomar cartas en el asunto y evitar una escalada en hechos intimidatorios y violentos.

“En su momento nos habíamos manifestado con Federico Susbielles a través de una nota exponiendo que esto podía pasar. Intercedimos en ese momento haciendo que el puerto trabaje de corrido seis días porque habíamos dejado que autoconvocados hicieran el paro pero siempre con amenazas a nuestros compañeros que venían a descargar al puerto de Bahía Blanca”, agregó en la charla con Germán Sasso en la emisión del programa “Bahía Hoy”.

El referente sindical de camioneros aseguró que el conflicto con el aprovisionamiento de gasoil existe y que eso los condiciona sobremanera.

“Aparte de faltante, con el gasoil a 250 pesos no se puede trabajar”, manifestó, admitiendo que si bien eran sabidos los “aprietes” en perjuicio de afiliados al gremio que encabeza, “nunca imaginamos que pudiéramos llegar a esto que pasó”.

Para dar cuenta de los incidentes previos a la tragedia de Daireaux, señaló que “en Coronel Pringles pincharon todo un semi que venía transportando vacunas con el logo del Correo Argentino; se cometió un delito federal”.

Pereyra aclaró que son respetables las protestas de transportistas estén o no afiliados a un gremio, pero que eso de ninguna manera puede ser un condicionante para que otros que no están de acuerdo, puedan trabajar en libertad.

“Si vos hacés una protesta al costado de la ruta y los compañeros deciden manifestarse con quienes reclaman no hay ningún problema. Al sacar los vehículos de los locales te estás manifestando, pero qué era lo que querían lograr. Ahora que salgan los dirigentes a hacerse cargo. Se encontró con el piquete. Lo obligaron a parar una hora y media. Después de la hora, el compañero salió a salir despacio, lo siguieron, y le dieron un piedrazo”, indicó.

El gremialista sugirió investigar si el grupo que participaba del piquete tiene camiones y están legalmente habilitados para ejercer una actividad sindical.