“Siempre dijo que su vida se iba a ir con el camión, pero no así”

Guillermo Andrés Jara, de 45 años, murió cuando volcó con su camión sobre la ruta 65, a la altura de Daireaux, y ya hay tres detenidos por el hecho. Fuentes policiales indicaron que el camión fue apedreado después de que el transportista intentara cruzar un piquete donde colegas suyos reclamaban por falta de combustible, una versión que fue respaldada por su familia esta mañana. Esta mañana, en diálogo con Germán Sasso en La Brújula 24, el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni no dudó en calificar a los responsables del ataque de “tres asesinos”.

La esposa de la víctima, Irma, aseveró que lo persiguieron ocho kilómetros y que le tiraron piedras desde una camioneta. “Lo mataron. Siempre dijo que su vida se iba a ir con el camión, pero no pensamos que tan pronto y de esta manera”, reflexionó.

La mujer, madre de los hijos de Jara, habló desde su casa en General Rodríguez. A las 5.30 se enteró de lo ocurrido por una notificación que le hizo un camionero amigo de su marido y ella le contó la triste noticia al resto de la familia.

“En el primer momento ya sabíamos que lo habían apedreado. Él hace años que viaja, era muy difícil que hubiera perdido el control por nada, o que se haya ido a la banquina”, consideró Irma en C5N. Su hijo no le creyó que el padre había muerto hasta que llegó la hermana y se lo confirmó.

Irma reveló que su marido ya había atravesado un corte y que había quedado con otros compañeros con los que habitualmente viajaba para encontrarse en un paraje donde era común que se detuvieran a comer.

“Pedimos justicia, que paguen, porque no puede ser que lo hayan perseguido ocho kilómetros. Él ya había pasado, lo tendrían que haber dejado ir, ya está. Encima propios compañeros, es increíble. Era un buen amigo, compañero”, comentó Irma.

“Algunos decidieron que valía más el piquete que tú vida”

Por su parte Fernanda, hermana del camionero muerto, publicó una emotiva carta de despedida en la que lamentó el fatal desenlace de su hermano mayor. “Algunos decidieron que valía más el piquete que tú vida”, lamentó la joven.

“Mientras viajamos ya van más de dos horas arriba del auto, todo se me viene a la cabeza. Desde chiquito sabías que ibas a ser camionero, era tu lugar en el mundo esos bichos de fierro gigantes (para mí) creo que manejabas camiones antes de venir a este mundo. Y es muy doloroso pensar que estuvo la intención de lastimarte, no sé si de matarte, pero sí de hacerte daño. Y yo creo que vos sólo tenías ganas de seguir camino, y no sabemos exactamente que pasó y entiendo de injusticias y de reclamos pero hoy en ese piquete algunos decidieron que valía más el piquete que tu vida”, reflexionó Fernanda en el inicio de su posteo, el cual publicó en su cuenta de Facebook y dedicó a la memoria de su hermano.

En su carta, la joven docente reconoció que si bien hasta el momento no tuvo hijos, ella se percibía como “una segunda madre” de sus hermanos porque es el rol que le tocó en la vida. En este sentido, aseguró que “Guille ‘el loco’ fue el hijo/hermano más difícil”. Y agregó: “Siempre que lo pensé, entendía que tenía mucho dolor adentro y era tan duro que para que salga algo de su dolor era casi parecido a un milagro”.

El tributo de Fernanda a Guillermo también sirvió para conocer algunos aspectos de la personalidad del camionero, padre de una hija de 18.

“Se reía a carcajadas, hablaba a los gritos, era bastante bruto y demostraba cariño de una manera intensa. Me duele el alma. No entiendo”, lamentó la joven por las circunstancias en las que murió el empleado de la empresa Transporte Segovia.

Fuente: La Nación, Infobae y La Brújula 24