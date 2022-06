Impactante: Rusia bombardeó un shopping repleto de gente en Ucrania

Decenas de civiles murieron o resultaron heridos luego que un misil ruso impactó en un concurrido centro comercial en la ciudad de Kremenchuk, en el centro de Ucrania, indicaron autoridades ucranianas este lunes. El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy dijo en una publicación de Telegram que el número de víctimas era “inimaginable”, citando reportes de que más de 1.000 civiles se hallaban dentro al momento del ataque.

Minutos después, Kyryl Tymoshenko, subjefe de la oficina presidencial, dijo en una publicación de Telegram que al menos dos personas murieron y unas 20 resultaron heridas, de las cuales nueve estaban en estado grave.

Zelenskyy señaló que el objetivo “no representaba una amenaza para el ejército ruso” y no tenía “valor estratégico”. Acusó a Rusia de sabotear “los intentos de la población de vivir una vida normal, algo que enoja mucho a los ocupantes”. “Rusia continúa descargando su impotencia en los civiles comunes. No se puede esperar decencia y humanidad de su parte”, dijo Zelenskyy.

Poco antes, el alcalde de Kremenchuk indicó que un ataque a una “zona muy poblada” sin importancia militar dejó muertos y heridos, pero no ofreció detalles de las bajas. “Un ataque con misil en Kremenchuk dio en un área muy concurrida, que es 100% seguro que no tiene ninguna relación con las fuerzas armadas. Hay muertos y heridos”, escribió en Facebook el alcalde de la ciudad, Vitaliy Maletskiy, sin dar un número de víctimas.

