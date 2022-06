“Es penoso que mientan sin dar la cara”

Lejos de una tregua, y tras el encuentro de este viernes entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, se sigue profundizando la interna oficialista: Energía, que responde a la vicepresidenta, lanzó un duro comunicado contra un ministro cercano al Presidente a raíz de un off tras el pedido de que use la lapicera.

El texto le apunta directamente a Matías Kulfas, titular de la cartera de Desarrollo Productivo y uno de los funcionarios -junto a Martín Guzmán, de Economía- que más rechazo genera a Cristina Kirchner.

“Muy injusto y, sobre todo, muy doloroso que este tipo de ataques lo ejecuten funcionarios del propio gobierno del Frente de Todos. Lo peor de todo: sin dar la cara, en off, mintiendo y utilizando periodistas. Con errores y aciertos, siempre hablé y actué de frente. Penoso”, lanzó la titular del Senado a través de Twitter, donde replicó el comunicado de Energía.

“A la categoría de ‘funcionarios que no funcionan’, planteada en el año 2020 por la Vicepresidenta, ahora se le agrega la de funcionarios del off que además de no saber, mienten y utilizan al periodismo para hacer operaciones políticas en contra de la Vicepresidenta”, comienza el escrito.

“Esta es la captura del mensaje en off distribuido desde el Ministerio de la Producción a distintos periodistas”, continúa, y replica un mensaje de WhatsApp que comienza de la siguiente manera: “Los que no usaron la lapicera fueron los funcionarios de Cristina, que fijaron las condiciones para darle la construcción de las cañerías del gasoducto de Vaca Muerta a Techint”.

Fuente: TN