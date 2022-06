Acción en todas sus formas: Netflix, Primer video y Disney+ atacan por igual

Por Fernando Quiroga

Especial para La Brújula 24

Miami, Florida, Estados Unidos

Siempre atentos a las grandes tendencias, desde la Brújula 24 te mantenemos más que informado; sobre todo para pasar un lindo fin de semana compartiendo los estrenos.

Netflix

Interceptor (Película)

Elsa Pataky es conocida por su trabajo en Rápidos y Furiosos, y en esta película, interpreta a una mujer militar que sufre de abusos sexuales en el pasado; tema que gravita enormemente en toda la trama. Frenando una amenaza terrorista proveniente de Rusia (muy actual y asertiva la idea) el personaje se yergue en una heroína al mejor estilo de Die Hard (Duro de matar).

Típica (y por eso no menor) visión de autocrítica al establishment americano, la película denuncia malos tragos sexuales pero a la vez, sexualiza al personaje… una incoherencia clásica de Hollywood que no deja de ser aplaudida por la mayoría. De todas formas, y salvando la claridad de estos puntos en juicio, el filme está muy bien logrado, entretiene y presenta una interesante perspectiva de género en la traslación de los modelos clásicos a nuevas formas; estas, absolutamente reales.

Interceptor vale la pena para verla como una sólida película de acción, digna de un género históricamente de hombres… hasta hoy.

Amazon Prime Video

The Boys (Serie)

Ya el año pasado, y en varias ediciones anteriores, habíamos hablado de The Boys, la serie de Prime Video que narra la desprejuiciada y abusiva vida de un grupo de superhéroes creados por una corporación. Vendiendo un marketing nefasto e irreal, el grupo de peligrosísimos falsos paladines de la justicia, responden a intereses oscuros; además de los propios…

Un pequeño grupo resistente, de nombre The Boys, no dará cuartel a estos, infiltrándose, peleando, no permitiendo el avance del mal.

La tercera temporada ya está disponible desde ayer viernes, además de las dos anteriores, naturalmente.

Realmente, es imperdible.

Disney +

Ms Marvel (Serie)

Otra de superhéroes, pero esta políticamente correcta.

Está a punto de estrenarse Ms Marvel, y como el Universo de Ironman, Hulk, Thor y el resto de “los muchachos”, es tan prolijo; Disney presenta un lindo documental llamado Ms Marvel: Guía para fans de Marvel Studios.

El próximo 8 de junio se estrena la serie que contará la vida de una adolescente americano-musulmana que vive en New Jersey. Se llama Kamala Khan, y se caracteriza por escribir fan-fiction y ser una gamer reconocida. Fanática de Captain Marvel, recibirá poderes impensados.

Les dejamos el trailer de Ms Marvel para ir disfrutando.