Darío Barassi reveló por qué abandonará la conducción de “Ahora Caigo”

Apenas unos meses después de que estrenara “Ahora Caigo”, el programa de juegos de la pantalla de El Trece, el conductor confirmó que ya no formará parte del ciclo.

A través de una serie de historias publicadas en sus redes sociales, el conductor decidió hablarle directamente a sus seguidores para aclarar todo tipo de dudas.

“Me metí en el último posteo que hice, haciéndome el sexy para ver cuáles eran sus comentarios y noté que muchos están preocupados por mi salud, así que voy a hacer un par de historias contándoles todo”, comenzó diciendo Barassi en su cuenta de Instagram.

Entonces, reveló: “‘¿Por qué te vas del programa? ¿Por qué te va a reemplazar el Chino?’, Preguntan muchos seguidores míos, y les cuento: desde el día 1 en que firmé contrato para Ahora Caigo sabía que el 14 de septiembre empezaba a filmar una serie que me iba a requerir mucho tiempo y no me iba a permitir seguir conduciendo el programa. Es algo que el canal ya sabía y estaba consensuado”.

“Lo que hicimos durante estos meses fue adelantar programas y logramos grabar todos los de septiembre y octubre. La idea era llegar a noviembre y mitad de diciembre pero, claro, pasaron cosas, como en la vida de todos, y no lo logramos”, continuó Darío, haciendo referencia a los problemas de salud que lo llevaron a estar internado durante este año.

Cabe recordar que, hace algunos meses, tuvo un problema en sus cuerdas vocales y debió someterse a una operación. Además, hace apenas unas semanas, debió realizarse estudios médicos ya que, durante las grabaciones de Ahora Caigo, se había sentido mareado y tuvo “un subidón de presión”.

A continuación, el también actor dio algunos detalles del proyecto que lo obligará a alejarse del programa: “Es una serie que voy a hacer para Disney, en la que voy a tener un cambio de look importante y mucho entrenamiento porque tengo que aprender a usar armas, por ejemplo”.

Para cerrar, el conductor contó: “Quería contarles todo para que se queden tranquilos y sepan que la serie a la que me voy a abocar en breve está buenísima, tengo un compañero de ficción espectacular y andar bien a caballo: un cowboy va a ser el gordo. Hay laburo, hay placer en el trabajo que hago, así que quería contarles cómo serán los próximos meses en mi vida”.

Fuente: Clarín