NiUnaMenos en Bahía: “La justicia es la estructura patriarcal por excelencia”

Bahía Blanca es sede, en simultáneo con lo que sucede en otras ciudades y con epicentro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de una movilización al cumplirse siete años del primer #NiUnaMenos. Julia, del Plenario de Trabajadoras, habló con el móvil de La Brújula 24 sobre el aumento de las cifras (un femicidio cada 34 horas en 2021, según el informe de la Corte Suprema).

“A 7 años de lo que fue el primer NiUnaMenos, siguen creciendo las cifras lamentablemente. Es impresionante la violencia intrafamiliar y de todo tipo en todos los niveles. Este recrudecimiento de la violencia contra las mujeres, que termina en algunos casos en el último escalafón con una muerte, no encuentra herramientas en el Estado ni las instituciones que nos den una salida para poder superar esta coyuntura”, expresó en el programa “Nunca es tarde”.

“Nosotras estamos pidiendo que el estado responda con la aplicación de políticas que realmente pongan el eje en solucionar nuestro problema. Una de las primeras medidas que todos prometen y que no se está cumpliendo es la educación sexual integral. No se aplica en todo el territorio nacional, no hay herramientas para los educadores ni estudiantes para que esto se aplique, y es una herramienta fundamental para poder erradicar la violencia”, explicó Julia.

Agregó que “lo segundo es la reforma de las instituciones”. “La justicia es la estructura patriarcal por excelencia. Cuando nosotras vamos a radicar una denuncia, la primera pregunta es ‘vos qué hiciste’ o ‘qué estabas haciendo’ o ‘dónde estabas’. La víctima es revictimizada y en ese sentido han habido algunas medidas pero son insuficientes porque el Estado sigue siendo machista, patriarcal y replica todos los estamentos de violencia sobre nuestros cuerpos”, amplió.

En la consideración de la manifestantes y convocante a la marcha en esta ciudad, “la ministra (de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta) que no está haciendo absolutamente nada, subejecutando el presupuesto y haciendo políticas de maquillaje y nosotras queremos participar en organismos de decisión”.