Cortaron una calle para reclamar por soluciones a problemáticas vecinales

Luciana, una de las manifestantes en el corte que se realiza en Polidoro Coulin y Pacífico, habló con La Brújula 24 en representación de pobladores de los barrios Maldonado, Puertas del Sur, Nocito, Tierras Argentinas, Colonias y Martín Fierro, en reclamo de soluciones concretas a distintas problemáticas vecinales.

“La calle Pacífico hasta el fondo es un asco el estado. No hay alumbrado y, cuando es de noche, pasan cosas y la gente no puede salir. Nos unimos todos los vecinos para ver si (las autoridades comunales) se ponen las pilas y solucionan los problemas en estos barrios. Tengo entendido que se han entregado petitorios y no llegó ninguna solución. Hoy mandaron una máquina a Puertas del Sur cuando se enteraron que íbamos a hacer esta manifestación”, expresó Luciana en el programa “Nunca es tarde”.

“Tiran un poco de tierra y, cuando llueve, llegan los problemas. Los chicos no pueden ir a la escuela porque quedan estancados en el barro. El recorrido de los colectivos es insuficiente y no llega a muchos vecinos”, agregó.

Puntualizó que en Tierras Argentinas, hay iluminación en el sector donde está el vagón pero, cruzando las vías, está todo oscuro.

La manifestación fue convocada por desde el Partido Obrero.

“No nos den pelota porque no hay cámaras. Del lado de Coulin hacia Don Bosco también faltan luminarias. Hay gente que de noche tiene que pasar por esos lugares para ir o volver a su casa del trabajo y no se ve; es zona propicia para el accionar de delincuentes”, afirmó.