Bahía, la ciudad de la furia: soluciones que demoran o que no llegan

El clima tuvo algo de piedad y hoy se puede “respirar” en una ciudad que ayer ardió y que promete a volver a tener temperaturas extremas en lo que resta de la semana.

Ayer, los cortes de luz y de agua se extendieron a numerosos barrios y sectores de Bahía. Algunas de esas interrupciones se fueron solucionando en forma paulatina, pero no a todos los habitantes les sucedió lo mismo y al mismo tiempo.

De hecho, pasadas las 15 siguen llegando reclamos fundamentalmente por falta de electricidad en barrios enteros y/o por sectores. Por ejemplo en Chaco al 800 carecían del servicio desde hace un día y medio, según dijeron.

Las quejas se repiten en la vía pública, con manifestaciones en la calle que buscan generar la visibilidad para que lleguen a o´ídos de quienes son responsables de brindar las soluciones.

Hay vecinos bahienses que llevan más de treinta horas sin electricidad, con todo lo que eso implica en momentos en los que las temperaturas son -como ayer- las más elevadas del país.

La previsión para mañana y especialmente el jueves, es de volver a tener máximas superiores a los 40 grados. Esta situación encuentra a domicilios que aún no cuentan con luz y a otros que se preparan para lo inesperado, ya que vienen teniendo cortes intermitentes que hacen la situación todavía más difícil.

Rubén, del barrio Jubivi, se comunicó con la producción de LA BRÚJULA 24 en representación de vecinos que, según afirmó, no la han pasado nada bien.

“Tenemos un vecino de más de 90 años que sufre problemas del corazón y el pobre ayer estaba con una linterna. Les sugerí a todos que desenchufaran los artefactos para que no se nos quemen. Yo no la paso tan mal, pero no a todos les sucede lo mismo”, afirmó.

“Estoy hace más de 24 horas sin luz en calle Provincias Unidas al 3900; estoy embarazada y no doy más. Edes ya no me atiende y me sigue dando el mismo número de reclamo. ¿Cómo puedo hacer para pedir que manden un generador para estos lados?”, expresó otra lectora y oyente.

Una situación similar y que es representativa de centenares o miles de otras, fue descripta con total crudeza.

“Otra vez corte de luz en barrio Universitario, en Estomba y Canadá, exactamente a la misma hora de ayer. Y nos tuvieron sin luz hasta las 4.30 de la mañana. Estuvimos 14 horas sin luz. ¿Podés creer que ahora se cortó de nuevo a la misma hora? Ayer dijeron que en 2 horas lo solucionaban y tardaron 14 horas. Hay personas mayores que no pueden estar sin luz”, indicó otra persona.

La comunicación de una vecina de Bosque Alto es prueba más que elocuente que los inconvenientes se mantienen, sin distinción de sectores geográficos de la ciudad.

“Llevamos 26 horas sin luz. Una parte del barrio volvió a tener suministro. Otra no. Dijeron que iban a traer generadores. Yo ya tiré cinco bolsas de comida…”, afirmó.

Barrio Avellaneda. Desde esa zona de la ciudad llegaron varios reclamos por corte de luz.

“Hoy dieron suministro y se prendió fuego el transformador. Vecinos de Villa Cerrito y Don Bosco desde las 15 de ayer no tenemos luz. La gente grande se está descomponiendo y hay chicos con discapacidad. Para que nos presten atención y nos escuchen prendimos gomas en D’Orbigny al 2700, esquina Misioneros”, manifestó un oyente y lector, que acompañó el aviso con fotografías del “piquete”.

La ciudadanía está que arde: también los transformadores

“Les paso un video de Güemes al 1200. El transformador alimenta una fase del barrio Universitario. Hace 30 horas que no tenemos luz. Fui a reclamar y me tomaron el pelo. No quisieron tomar la denuncia por peligro en la vía pública y me dijeron que ‘son cosas q pasan’”, indicó otra oyente y lectora, que acompañó el reclamo con un video.