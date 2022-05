Caso Villa: la vice de Boca puso a disposición su renuncia

Boca Juniors confirmó este viernes el envío de la documentación solicitada por la justicia en el marco de la causa en la que fue imputado por “abuso sexual agravado con acceso carnal” el futbolista colombiano y delantero del equipo, Sebastián Villa.

La titular del Departamento de Inclusión e Igualdad y vicepresidenta tercera del club, Adriana Bravo, lo informó en un comunicado que lleva su firma, en el que se manifiesta “a disposición de la denunciante para su acompañamiento y asesoramiento”.

“Mediante la labor que ejercemos a diario, buscamos erradicar estas conductas y seremos consecuentes con ello. Consideramos fundamental brindar nuevamente esta información de manera pública en pos de velar por la seriedad y el compromiso institucional que asumimos al ampliar y crear nuevas herramientas que nos permitan avances en materia de género e igualdad”, indicó en el texto.

Bravo fue la impulsora del Protocolo de Prevención y Acción Institucional para casos de discriminación, acoso y violencia por razones de género y orientación sexual, aprobado en septiembre de 2021 en Boca Juniors.

La dirigente puso a disposición su renuncia en las últimas horas, en el marco de la exposición de este nuevo caso de abuso que involucra a Villa y luego también de las declaraciones públicas de Juan Román Riquelme, actual vicepresidente de Boca, quien respaldó públicamente al jugador por su conducta profesional en medio de su exposición por el caso de abuso y tentativa de homicidio por el que ahora está imputado.

“Desde que hemos tenido la suerte de llegar al club, hace dos años y medio, no tenemos más que palabras de agradecimiento (para Villa) porque lleva 2 años y medio y nunca se ha tirado en la camilla, no lo han atendido nunca, no le ha dolido nada, no ha dejado de entrenar un solo día. La verdad es que nosotros como profesional con ese chico nos tenemos que sacar el sombrero. Después, lo que pasa fuera de la cancha es otro tema”, dijo en esa oportunidad Riquelme, lo que le valió un generalizado repudio.

El ídolo “xeneize” y el propio presidente del club, Jorge Amor Ameal, le pidieron a Bravo que continuara en funciones, con el compromiso de no obstaculizar ninguna medida que pueda tomarse en relación al futbolista, acusado de abuso sexual y tentativa de homicidio por un hecho ocurrido en junio de 2021 en la casa en la que vivía el futbolista en un country de la localidad bonaerense de Canning.

Villa, de 26 años, con una anterior causa de violencia de género elevada a juicio oral, fue denunciado el viernes pasado en la UFI 3 de Esteban Echeverría por abuso sexual y tentativa de homicidio y quedó formalmente imputado ayer por el delito de “abuso sexual agravado con acceso carnal”.

El hecho denunciado ocurrió el 26 de junio de 2021 dentro del country Venado II, de la localidad bonaerense de Canning. La fiscal Verónica González le dictó al jugador una prohibición de salida del país y una restricción de acercamiento a la víctima y su entorno familiar.

