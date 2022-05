Ferrari marcó el rumbo en el primer día de ensayos de la Fórmula 1 en Barcelona

La sexta fecha de la Fórmula 1 comenzó este viernes con las prácticas libres en el circuito de Montmeló, en las afuera de Barcelona. Con mucha expectativa por los cambios que diseñaron las escuderías en estas últimas semanas, el público asistió a ver cómo giraron los monoplazas en el primer día de entrenamiento. Y Charles Leclerc fue el que lideró las dos sesiones de ensayos.

En primer turno, el monegasco clavó su vuelta más rápida en 1:19.828 y probó tres compuestos de neumáticos blandos y dos duros. Además, su compañero de equipo, Carlos Sainz Jr., que sintió el apoyo de los espectadores locales, terminó segundo a 0.079 segundos de distancia. En tanto, Max Verstappen, ganador de los últimos dos grandes premios -Italia y Estados Unidos- quedó tercero.

