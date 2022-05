Desde el Concejo reclaman igualdad de género en el transporte público

María Gisela Ghigliani, concejal del Frente de Todos, fue consultada por La Brújula 24 respecto de la posibilidad de reflotar en el ámbito del Deliberativo el proyecto de ordenanza para que mujeres puedan incorporarse como choferes en el transporte público urbano de Bahía Blanca.

“En 2018 María Cecilia Bravo dio a conocer la imposibilidad que tenía para incorporarse como conductora en el transporte público urbano. Ella ocupó una banca 25 y allí la acompañó Pablo Radivoy, defensor oficial que es quien estuvo ayer en la reunión con la comisión de Género del Concejo”, explicó Ghigliani en diálogo con el programa “Hoy También”.

Indicó que el proyecto nunca pudo tener las firmas en la comisión de Legal y Técnica y fue archivado.

“Lo que hicimos con nuestro bloque en marzo de 2020, previo a la pandemia, fue presentar un proyecto de ordenanza autoría de Analía López solicitando la creación de un programa municipal de mujeres conductoras de transporte público urbano en la ciudad. Ese proyecto, como es de ordenanza, fue al Departamento Ejecutivo y está en Informes desde septiembre del 2020”, precisó.

La edil lamentó que, aún luego de creada la comisión de Mujeres en el Concejo Deliberante, en los últimos dos años no se pudo avanzar en el tema.

“Vamos a tratar de avanzar. Esperamos poder tener opinión del Ejecutivo y, si hay que modificarlo, así será porque no puede ser que no pueda ingresar una mujer a conducir en el transporte público. No hay explicación válida para que ello no ocurra”, mencionó.

Ghigliani consideró que no existe otra razón posible para que no se permita el ingreso de mujeres como choferes que una cuestión puramente machista.

“No hay otra explicación lógica”, afirmó la concejal.