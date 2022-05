Periodista bahiense publicó foto en broma y Canosa se indignó como si fuera real

“Me voy. Me cansé de que no alcance, de que todos los días sea más difícil”, comenzó su descargo el streamer Luquitas Rodriguez, en la red social Twitter, junto a una imagen en el aeropuerto. Claro, para los desprevenidos que no conocen a Luquita y su humor, el mensaje parecía verídico, pero no se trataba de otra cosa más que una broma del influencer.

“La única salida está en Ezeiza. Los invito a hacer lo mismo, emigren sin miedo, hay una vida mejor afuera. Les dejo mi última foto en este país”, completó el comentario Rodriguez con una imagen que ni siquiera era de él sino de su compañero de radio, Germán Beder, un bahiense que supo ser Jefe de Prensa de la Confederación Argentina de Básquetbol.

Me voy. Me cansé de que no alcance, de que todos los días sea más difícil. La única salida está en Ezeiza. Los invito a hacer lo mismo, emigren sin miedo, hay una vida mejor afuera. Les dejo mi última foto en este país. pic.twitter.com/lwajTjltGD — Hasbullah all nighter (@LuquitaRodrigue) May 10, 2022

Si bien es cierto que Rodríguez viajó a Europa, no fue para irse a vivir allí, sino por temas laborales y personales. De todos modos el tuit se hizo viral, con miles de reacciones y comentarios, y la gran mayoría desconocían que se trataba de una broma.

Lo que no esperaban era que la conductora Viviana Canosa levantara el tuit en su programa como algo verídico. Durante su editorial del miércoles, Canosa comentó: “Los pibes se van porque no encuentran acá un futuro mejor”.

Luego de leer el mensaje en redes Canosa manifestó: “Un pibe que dice basta, como tantos millones y como tantos pibes que si tuvieran la posibilidad, también se van a la mierda de la Argentina. Nosotros no queremos que se vaya nadie porque esta Argentina mejor la hacemos entre todos”.

Mirá el video

Fuente: LB24 / Data Diario.