Hoy hacemos pochoclos: las 3 películas más esperadas del finde listas para verse en casa

Por Fernando Quiroga

Especial para La Brújula 24

Miami, Florida, Estados Unidos



Netflix

Testigo Protegido (Trauma Center)

Cuando leo o escucho decir a la gente que “Netflix se ha vuelto especialista en rescatar del olvido películas que pasaron por la pantalla grande sin éxito”, debo confesarles que me encabrono un poco.

Naturalmente no es Netflix, es eso tan lindo, grande y maravilloso que nos define y se llama público. La icónica plataforma tiene colgados miles y miles de productos (de los cuales en muchas oportunidades no tenemos ni idea. De hecho, el ejemplo más claro en los últimos años fue, La Casa de Papel. Por esas vueltas del destino, pegó en la heterogeneidad del público mundial y no en España, de buenas y primeras)

Algo así ocurrió con la última película de Bruce Willis antes de la pandemia: Testigo Protegido, cuyo titulo original es Trauma Center.

En su estreno en cines, solo recaudó u$s 92.000 en todo el mundo. Pero en estos últimos quince días (ya en el catálogo del streaming de la N Roja) comenzó a subir en reproducciones alcanzando gran llegada en el Top Ten mundial.

La historia de la peli habla de una paramédica herida durante un tiroteo entre dos policías. Aparentemente habría sido testigo de un profundo hecho de corrupción, lo que desencadena que quieran eliminarla. Bruce Willis es el policía correcto que hace todo lo que tiene que hacer para protegerla, lo que nos recuerda que sigue siendo en el fondo, un brillante duro de matar (sobre todo desde que se enteró que su película es la quinta película más vista de Netflix en todo el mundo)

¡Una excelente trama de acción para no perderse este finde!

Amazon Prime Video

No Time to Die (Sin tiempo para morir)

Bueno…a ver…, esperadísimo estreno. La película número veintiséis de 007 James Bond, la última del universo Craig (donde aparentemente pasa algo que nunca pasó con Bond antes…no me hagan spoilear, presten atención al título) y la película donde vemos a Ana de Armas revoleando su belleza entre patadas y tiros…

La crítica del Times dice: “Cari Joji Fukunaga (el director), consigue la película más física de todas (de las de Bond), capaz de potenciar sus escenas más espectaculares al unirlas con los conflictos más hondos, arraigados en la historia misma del agente secreto creado por Ian Fleming y la tradición de espías de la que se despide”.

Este Bond que naciese en Casino Royal, y que fue el más visceral de todos, termina su recorrido cinematográfico de un modo épico. ¡Y ya podemos verlo en la comodidad de casa!

Hoy o mañana mismo, en la pantalla de Prime Video.

Disney +

Togo es una maravillosa película donde nos olvidamos que Willem Dafoe fue el terrible Duende Verde de Spider Man.

En esta tira, encarna a Leonhard Seppala, el dueño de Togo Ambientada en Alaska en 1925, cuenta la proeza de estos dos inseparables amigos ante la dificultad de llevar suero con la precariedad de un trineo hacia los confines de la tierra de hielo.

Con durísimas condiciones climáticas, pero la determinación y el amor como guías, la aventura será imperdible y para compartir con toda la familia.

¿Quién se suma?

Espero devoluciones.