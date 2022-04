Una madre y sus dos hijos perdieron todo en un incendio

Rocío es mamá de dos hijos chiquitos, una nena de 6 años y un nene de año y medio. Vive en el barrio Cabré Moré y hoy necesita una mano.

En el temporal del mes pasado, que ocasionó destrozos en toda la ciudad, se le había volado el techo de su casa ubicada en Elsa Strizzi 2132. Por eso decidió acomodarse en un ranchito que tenía en el fondo del terreno, mientras intentaba de a poco reconstruir lo perdido.

Ahora un incendio la dejó literalmente con lo puesto. Incluso murieron sus mascotas.

“Estoy bien dentro de todo, porque no pasó mayores. No llegué a sacar a mis dos perritos. Se quemó cama, colchón, mueble, ropa de los nenes. No me quedó nada porque estaba todo ahí”, expuso la damnificada en contacto con LA BRÚJULA 24.

Y consultada respecto de lo urgente, contó que “ropa para los chicos y un colchón. Adelante ahora tenía una piecita, pero no llegué a pasar las cosas. Para mi es lo de menos, más me interesan mis hijos”.

Para colaborar con la familia afectada, el número de Rocío es 291-5235699.