Osvaldo Laport estuvo filmando en Villa Ventana para el rodaje de una miniserie

Horacio Mendoza, propietario de Excursiones El Belisario, será coprotagonista de una miniserie que se transmitirá en la TV Pública con la actuación estelar de Osvaldo Laport. El vecino de Villa Ventana encarnará a un amigo de Laport en una mini serie que transmitirá la señal estatal.

“Hace tres o cuatro meses me contactaron. Me hicieron un casting, me llevaron al ex Club Hotel, tomaron algunas imágenes y yo pensé que sería una documental. Me llaman hace 15 días contándome que se iba a hacer una serie y que yo iba a ser el coprotagonista en uno de los cuatro capítulos”, indicó Mendoza.

“Para mí fue todo nuevo y me generó nervios porque no tiene que ver con lo mío; respiré profundo y lo hice. Repetimos un par de veces las tomas desde distintos ángulos y, cuando cortamos, el director me dijo que estaba excelente. No le quise creer pero los cámaras también me dijeron que salió bien”, acotó.

Respecto del libreto que debe interpretar, Mendoza indicó: “Cinco minutos antes me dicen las cosas que quieren que diga, y luego me dan libertad porque quieren que salga con naturalidad”.

También se lo consultó acerca del trato con el afamado actor teatral, televisivo y del cine, dijo que “nunca me imaginé la sencillez de este hombre”. “Estuvo en casa, en mi sillón, charlando de bueyes perdidos como si fuésemos amigos de toda la vida”, amplió.

La serie llevará por título “El Insomne”, ya que retratará la vida de una persona que se hizo un estudio por el insomnio y le recomendaron ir a este tipo de paraje.

El set se trasladó a Mendoza, donde grabarán teniendo como escenario otro hotel.

“Esta fue la segunda sección de grabado. La primera fue Capital Federal. A partir de junio se comienza a editar y se pondrá al aire a fin de año”, mencionó.

Mendoza advirtió que las filmaciones se realizaron por el ex Club Hotel y otros puntos de Villa Ventana, con la paz y tranquilidad que caracteriza a la localidad.

“La gente no molestó en ningún momento. Estuvimos filmando en varios lugares públicos y la gente pasó, miró, saludó pero en ningún momento interrumpió. Fue excelente”, concluyó.

Fuente y fotos: FM Reflejos