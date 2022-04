Alumno armado: “No podemos requisarlo porque no somos policías”

María del Carmen González, docente y representante legal del Colegio La Asunción, conversó esta mañana con LA BRÚJULA 24, luego de que trascendiera un grave hecho ocurrido a partir de la presencia de un alumno portando una pistola en el interior del establecimiento educativo ubicado en Los Nogales al 1300.

“Estamos sorprendidos. El chico lleva mucho tiempo en la escuela. Estamos siguiendo los protocolos de situaciones problemáticas, trabajar en conjunta con las inspectoras y el gabinete psicológico para discernir la situación. Dentro de las escuelas hay una estructura legal”, resaltó González, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Además, aseguró que “al chico hay que apartarlo, no podemos revisarlo ni sacarle un arma, solo podemos aislarlos. Cuando nos enteramos, los alumnos ya se habían ido de la escuela. Tienen que venir los padres porque no podemos requisar al menor. Ya tomaron intervención las autoridades, nosotros dimos aviso a quien correspondía”.

“Es un tema muy delicado, solo acompañamos lo que se dictamine. Lo que pase afuera de la escuela es responsabilidad de los padres, porque nosotros no les armamos la mochila. Es un chico que está llamando la atención y en eso intervenimos, pero no podemos obrar como policías”, sostuvo, en otro segmento de la entrevista radial.

Paralelamente, admitió que “a nadie le gusta lo que está pasando, somos una comunidad muy tranquila y no estamos acostumbrados a que ocurra algo así. Estamos poniendo el cuerpo y la cara, si los papás no están conformes no los voy a juzgar. Ni siquiera como escuela uno podría suspender al alumno porque el derecho prioritario es la educación, es así que solo nos remitimos a hacer un acompañamiento hasta que el chico encuentre la salida”.

“El chico en este momento no está en la escuela y por eso es responsabilidad de los papás, quienes se mostraron preocupados. No obstante, no podemos revelar lo que hablamos con cada uno de los actores intervinientes para no salir de los protocolos. Es un momento muy triste para toda la comunidad. La pandemia dejó muchos llamados de atención por parte de los chicos, mucho tiempo encerrados, se agravó lo vincular más allá de las burbujas, manifestándose las reacciones incluso en redes sociales”, añadió.

Por último, González aseveró que “esto es de mucha preocupación y no se trata de cubrir o salvar una situación. Ningún chico asiste a la escuela sin que los padres no vean cómo viene, más allá de que los alumnos hagan cosas que no sabemos. A los papás se les informó y actuaron en consecuencia, no permitirían que su hijo vaya a la escuela en estas condiciones, pero son chicos y nos pueden dar sorpresas”.

OTR INCIDENTE EN EL MISMO COLEGIO

Tomado estado público lo acontecido en dicho establecimiento, una grave denuncia llegó al contestador de La Brújula 24. En la misma, se informaba que separaron del cargo al profesor de Ciudadanía aproximadamente hace tres semanas luego de que maltratara verbalmente a los chicos con palabras como “inútil”, “No sirven para nada”.

Incluso, en la misma exposición, se indicó que “a una nena, luego de darle una tarea y que ella le hiciera una pregunta, él le respondió a las sordas me las cojo”.

“Nosotros estamos trabajando con la Jefatura, desde que se nos informó sobre algunas situaciones. Es un docente de muchos años que en este momento está con una licencia y se tiene que investigar por parte de Fiscalía”, expuso. Y dijo que “no tiene nada que ver una cosa con la otra –por el chico armado-. Actuamos inmediatamente y la persona fue apartada del cargo”.

“Él -por el docente- nos dijo que no fue así, nosotros no somos policía ni nada”, sintetizó.