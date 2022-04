Provincia oficializó la continuidad del programa +ATR

El Gobierno bonaerense oficializó la prórroga del Programa para la Intensificación de la Enseñanza +ATR hasta el 30 de junio a través de la resolución 446/2022 de la Dirección General de Cultura y Educación publicada este martes en el Boletín Oficial provincial.

A fines de marzo y luego de que los gremios docentes manifestaran su preocupación por la eventual discontinuidad del programa, la gestión de Axel Kicillof ya había adelantado que el +ATR estaría en vigencia hasta mitad de año.

La normativa publicada hoy señala que el objetivo de la seguir con el +ATR es “generar nuevas acciones para la revinculación, continuidad pedagógica presencial y el fortalecimiento de las trayectorias educativas de niñas, niños y adolescente” y dispone “la continuidad de las y los Docentes de Fortalecimiento de las Trayectorias Educativas que cumplan funciones en dicho cargo al 31 de marzo de 2022”.

Además, crea “un suplemento no remunerativo y no bonificable mensual” de $ 30.000 “para el responsable institucional (docente articulador/a) del Programa, en aquellos establecimientos educativos de nivel primario y secundario a los que se les haya asignado al menos (1) cargo de docente para el Fortalecimiento de las Trayectorias Educativas” y un “suplemento no remunerativo y no bonificable mensual de $ 7.250” para auxiliares con el objetivo de “dar cumplimiento a las actividades de su competencia los días sábados”.

Fuente: DIB