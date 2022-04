Fabio Quartararo se llevó el Gran Premio de Portugal del MotoGP

El MotoGP cerró su paso por Portugal y Fabio Quartararo, campeón reinante, se quedó con la victoria tras dominar con contundencia.

Se apagó el semáforo y en los primeros metros Joan Mir tomó la punta, Fabio Quartararo se puso segundo y tercero Miller, mientras que el poleman, Zarco cayó al cuarto puesto y Alex Márquez avanzó hasta la quinta colocación. Otro que hizo una gran largada fue Rins, que partió 23° y en 2 vueltas se puso noveno.

En la vuelta 4, Quarararo marcó récord de vuelta, lo atacó a Mir y pudo dar cuenta del español para tomar el liderazgo con la Yamaha. Más adelante, Jorge Martín tuvo una caída y debió abandonar la competencia.

