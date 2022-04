Un escándalo de alcoba, un western sobrenatural y una para grandes y chicos

Por Fernando Quiroga

Especial para La Brújula 24

Miami, Florida, Estados Unidos

Los ultimos dos dias de semana santa nos invitan a indagar en los estrenos de las tres plataformas más importantes. La Brújula 24 te sugiere tres titulos que hoy, sabado 16, comienzan a ser tendencia.

Netflix

Anatomía de un Escandalo

Una trama mínima que parece no tener sorpresas termina ejerciendo una, y muy fuerte. Hay sitios que establecen que la serie tiene aires de telefilme, como si fuera un pecado (muy oportuno en semana santa) parecer una producción hecha para televisión. Particularmente me pareció excelente, en principio por las actuaciones, y en segunda instancia porque el escándalo británico siempre seduce… En síntesis, James Whitehouse (Rupert Friend) es un ministro inglés del que se expone públicamente que tuvo un affaire con su secretaria, Olivia Lytton (Caracterizada por Naomi Scott). La mujer del primero, Sophie (Sienna Miller), sufre los embates del dolor de la situación, pero decide perdonarlo hasta que trasciende que no habría sido solo una simple infidelidad: el fantasma de la violación se cierne sobre la duda. La fiscal Kate Woodcroft (brillantemente interpretada por la estrella de Downton Abbey, Michelle Dockery) le acusará sin remilgos.

La guionista de House of Cards (Melissa James Gibson) y David E. Kelley (creador de Ally Mc Beal y Big Little Lies) ponen toda la carne en el asador para que la miniserie sea un éxito.

¡Esperamos tu crítica!

Amazon Prime Video

Outer Ranch

Me gusta titular (ustedes que me conocen, lo saben) por lo tanto, el concepto de Western Sobrenatural, me parece más que oportuno, porque realmente el siguiente producto audiovisual recomendado, lo es…

Outer Range nos cuenta las vivencias de Royal Abbott (interpretado por Josh Brolin), un ranchero simple y sensato, de pocas palabras y mirada tosca, familiero y estoico, que descubre un incomprensible misterio en los límites de su tierra, en una zona casi salvaje de Wyoming. Algo de thriller, algo de humor negro y mucha introspección, forman el coctel sorprendente de una serie que vale la pena y mucho…

¿Ovnis? ¿Desdoblación de espacio-tiempo? Inexplicables sensaciones y certezas incompletas nos ofrece la serie que puede llegar a transformarse, en una especie de X Files de la extensión campera norteamericana.

Habrá que verla, ¿no?

Disney +

La era de hielo: Las aventuras de Scrat

Ahhhh! ¿Es el bichito de la era del Hielo? Si, tal cual…la ardilla que nunca podía acceder a su comida, ¿recuerdan? Bien, parece que realizaron el spin off y ya es un éxito. Se viene la serie animada de Scrat, la ardilla de “Ice Age”, que ya no está sólo corriendo su bellota, sino que acompaña a su hijo en difícil camino de la captura de alimentos… ¡Comicidad garantizada para chicos y grandes!