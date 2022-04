Semana Santa, el Jesús histórico y el relato bíblico: misterios y revelaciones

Gerardo Di Fazio, investigador de historia y religiones comparadas, aseguró que existe una separación entre el Jesús del evangelio y el Jesús histórico, además, explicó el significado de los milagros que se relatan en la Biblia.

“Hay disociar al Jesús del evangelio, que es un escrito para la salvación del hombre, del Jesús histórico. Por ejemplo el evangelio de Juan, tiene cosas que no ocurrieron nunca, pero están para escenificar otros temas. Igual que los milagros de Jesús, donde lo importante es lo que significa que ocurra ese milagro. Cada milagro de Jesús rompe un tabú de la época”, dijo en el Instagram Live de La Brújula 24.

Di Fazio enfatizó que en contraste con otras creencias como el pensamiento positivo o la Ley de la Atracción, en los milagros bíblicos “hay un sujeto de fe que es Jesús mismo, no es hoy me mentalizo que quiero ganar 300 mil pesos y se me da”.

El investigador tocó también el tema del rol de la mujer en los tiempos de Jesús y en específico de María Magdalena.

“Lo que sabemos de ella es que tenía 7 demonios, hay muchas mujeres con Jesús, así que la iglesia primitiva como no sabían el nombre y como la única que sabían el nombre era el de ella, a la pobre mujer la señalan como una de las prostitutas”, detalló.

Por otra parte, explicó que “la realidad histórica indica que era de Magdala, era discípula de Jesús” y comentó que el papa Francisco la declarará “apostolos apstulorum, es decir apóstol de los apóstoles, porque Jesús se le aparece a ella primero, ella proclama la resurrección de Jesús, los apóstoles estaban en sus cosas y ella es la primera que hace la proclama”.

“La mujer en la iglesia primitiva tenía mucha influencia, después el poder romano la empieza a dejar de lado”, concluyó.

